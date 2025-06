“Me sentí usado y pasado a llevar”: Gonzalo Cáceres no se guardó nada al hablar de su examiga, Raquel Argandoña

El estilista Gonzalo Cáceres sorprendió durante la tarde de este martes 3 de junio, donde se refirió al término de su amistad con la animadora Raquel Argandoña, en una íntima entrevista con Paulina Nin que fue emitida por el programa “Hay que decirlo” de Canal 13.

Ahí, Gonzalo Cáceres no se guardó nada para desclasificar sus sentimientos tras el término de una amistad que traspasaba la pantalla.

"Tú tenías y dabas la vida por una amistad, mujer del mundo de la televisión. ¿Qué pasó con esa amistad? ¿Por qué se acabó esa amistad?“, le preguntó sin filtro Paulina Nin.

En ese momento, Gonzalo Cáceres explicó que el vínculo de amistad se rompió por los proyectos que tenía Raquel Argandoña en los que se sintió utilizado y pasado a llevar.

”Comenzó a hacer otras cosas... Me sentí usado y me sentí pasado a llevar“, dijo el estilista.

“¿Te sientes abandonado por la gente?"

En el transcurso de la conversación con Paulina Nin, también abordaron su estado de salud y cómo está actualmente.

“¿Te sientes abandonado por la gente?”, le preguntó Paulina Nin, a lo que Gonzalo Cáceres contestó que “mucha gente que yo hice famosa, que conocí y no podía vivir sin mí, sí. Pero ya no me importa. Gente como tú es preferible tener que gente que no vale la pena”, expuso.

Finalmente, Gonzalo Cáceres apuntó que “hay personas que aparecieron después y que no me han dejado. Dios te quita y te da, te quita y te da. Te la quita del camino porque te van a hacer mucho daño”.