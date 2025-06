“No lo pueden seguir matando”: Luka Tudor entregó su apoyo a su amigo Claudio Fariña y aludió a Carla Zunino

En el más reciente capítulo del programa Todo Va A Estar Bien, de Vía X, junto al conductor Juan José Lavín estuvo como invitado el reconocido exfutbolista chileno Luka Tudor, recordado por sus pasos en Universidad Católica (1987-1989 y 1993-1996) y Colo Colo (1997).

PUBLICIDAD

El comentarista deportivo conversó con el periodista acerca de su actualidad laboral, también recordó momentos de su carrera y reveló algunos secretos.

Pero además, Tudor se refirió a su amistad con el periodista Claudio Fariña. He aquí cuando comentó sobre el principal drama del exrostro de TVN.

“Alguien dijo por ahí que uno, de alguna forma, se enamora de los amigos por ser buenas personas, por tener ciertas actitudes y cosas que te van acercando a ellos de otro lugar, no solamente desde el hueveo”, introdujo el exgoleador de la UC.

“Él es un tipo entrañable, muy generoso... lo ha pasado mal, y en ese sentido, y también he tratado de empujarlo un poco a que hable, a que cuente, a que diga... a mí me parece que un papá no debe, no puede, bajo casi ninguna circunstancia no poder ver a su hijo”, reconoció Tudor.

“Uno se equivoca y Claudio lo ha reconocido varias veces”

“A mí me tocó ir a dejarle un regalo al hijo de Claudio, a Facundo, de hecho me recibió la pareja de la mamá; muy buen diálogo, le dejé el regalo, entonces... mira, uno se equivoca y Claudio lo ha reconocido varias veces”, contó el exfutbolista.

“No lo pueden seguir matando”

“Entonces no entiendo cuál es el afán de alejar, de restarle la presencia del hombre más importante de un niño: el padre. Yo espero que esto vaya hacia adelante (...) No lo pueden seguir matando. Él no le pegó a su pareja... él mandó un audio, no estando en buenas condiciones, se equivocó”, cerró Luka, apuntando indirectamente a la periodista Carla Zunino, con quien tiene a este hijo en común.