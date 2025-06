“Nunca la había visto en un rol tan servil”: Sergio Rojas lapidó la entrevista de Francisca García-Huidobro a Tonka Tomicic

Este pasado viernes, Tonka Tomicic volvió a la televisión para entregarle una exclusiva entrevista a Fran García-Huidobro en el programa “Only Fama”. Esto a propósito del estreno de su documental que retrata su vida fuera de las cámaras mientras era investigada.

Una amena conversación se dio entre la exanimadora de Canal 13 y la “Dama de hierro”, en donde hablaron sobre la acusación que más le dolió que hicieron en su contra, su futuro en televisión, su vida romántica y la producción que las convocada.

En redes sociales se lapidó esta entrevista, y fue criticada por un supuesto “lavado de imagen” a la animadora que fue vinculada a una red que comercializaba especies robadas de lujo en el extranjero.

El descargo de Sergio Rojas en contra de Francisca García-Huidobro

Una de las voces que se unió a las críticas fue el animador de “Que te lo digo”, el periodista Sergio Rojas, y sus dardos apuntaron a Francisca García-Huidobro.

“Nunca había visto a Francisca García-Huidobro en un rol tan minimizado, tan servil frente a un entrevistado. Nunca me imaginé ver a la ‘Dama de hierro’ transformada en un ser francamente servil. Estaba al servicio de Tonka y no al servicio de las comunicaciones”, lanzó.

Posteriormente, él continuó con sus descargos en contra de la animadora. “Cómo Francisca García-Huidobro no es capaz de contra preguntarle a Tonka cuando ella dice que perdió todo...”, añadió.

“Cuando una persona pierde todo, ¿hace un lanzamiento como el que hizo Tonka? Una persona que pierde todo, ¿sigue pagando el arriendo de la mansión en Santa Teresa? Una persona que lo perdió todo ¿sigue teniendo el mismo estándar de vida? ¿Qué pasó Francisca García-Huidobro?“, cuestionó el animador.

Después de revisar uno de los extractos de la entrevista que realizó la Dama de hierro, Rojas volvió a comentar que “hay cosas en la televisión que no me sorprende, pero esto particularmente me sorprendió. No puedo creer que uno de los bastiones faranduleros, que era para mí Francisca García-Huidobro, haya sucumbido a la presión mediática”.

“Yo entiendo que Mega tiene serias intenciones de tener a Tonka en sus filas. Pero lo que me llama la atención de una mujer tan empoderada como Francisca que ha sido capaz de descuerar a la Carmen Gloria Arroyo, a Carola de Moras, a Eva Gomez, no tenga el coraje”, cerró Sergio Rojas.