“Fue todo bien caótico”: Tanza Varela relató el movido viaje que vivió junto a su familia en su regreso a Chile

Esta semana, la actriz Tanza Varela volvió con camas y petacas a Chile después de haber vivido más de una década en México. En dicho país, ella creó su familia junto a su hijo de una relación anterior, Diego, su esposo el director de cine, Matías Bize, y su recién nacida, Roma.

Hace unas semanas, ella había comunicado que después del nacimiento de su hija, volverían a su país natal. Este martes, Varela llegó a Chile junto a su familia, su nana mexicana Jocelyn, sus dos gatos y su perro. Bueno, y muchas cajas, a pesar de que ya habían enviado 13 maletas junto a unos amigos que viajaron a nuestro país.

“Además de las maletas que nuestros amigos nos fueron llevando amablemente, teníamos ocho cajas de 25 kilos cada una. Ahí metimos de todo, ropa, vajilla, juguetes, zapatos, todo lo que nos quedaba por llevar. Nos pasamos como en 3 kilos y los de la aerolínea fueron muy amables y no nos cobraron el sobrepeso. Yo creo que fue porque nos vieron con tanta cosa que nos ayudaron a que no fuera más caótico”, le contó la artista visual a LUN.

La exchica reality relató que dentro de los pasillos figuraba ella con Roma en el coche y su perrita Estrella amarrada a su lado. Su esposo con dos maletas de cabina, Diego y Jocelyn con valijas del mismo tamaño. “Éramos una buena patota. Cuando lo digo siento que suena salvaje todo, pero había que apechugar”, comentó Tanza.

El acontecido viaje de Tanza y su llegada a Chile

Las dificultades no sólo se presentaron a la hora de transportar todas sus pertenencias personales, sino que en el vuelo también la pareja tuvo que consolar a su pequeña que comenzó a llorar en el avión.

“A todos los que íbamos con niños nos pusieron en la parte de adelante del avión y estaban todos justo en esa hora. La Roma se puso a llorar y me fui a esconder al baño para consolarla”, relató la madre de dos hijos.

“Luego fue con Matías hasta que se durmió. Puede pasar que haya gente que no tiene paciencia con niños en aviones y no queríamos molestar. Lo bueno es que después durmió todo el viaje”, contó la artista sobre su vuelo de 9 horas.

Sin embargo, después otra integrante de la familia se empezó a sentir mal. “La Estrella, nuestra perra, se enfermó. Esto duró desde el inicio del vuelo hasta el final. Se puso a temblar y comenzó con problemas estomacales. Vomitó y la llevé al baño del avión y se hizo ahí. Así que la llevé cada vez que necesitaba ir al baño para limpiar lo que dejaba sucio”, narró

“Fue todo bien caótico. Tanto, que ya acá en Chile estaba súper mareada, se me movía el suelo como si me hubiera subido a un barco. Fue muy agotador. Energéticamente, cambiarse de país es denso, yo estaba nerviosa. Así que con el Mati decíamos que no íbamos a repetir cambiarnos de país nunca más, jajajá”.

Una vez que llegaron a Chile, su madre la fue a buscar a ella y a sus hijos, mientras que Matías y Jocelyn se quedaron para esperar las cajas y llevárselas a su hogar.

“Quiero descansar por ahora, jajajá. Con el Mati igual pensamos que no salió tan mal, pensando en todos los que viajábamos y que era un cambio de casa, de país. Ahora me voy a volcar a ambientar mi casa. Estar con mis hijos, acompañar el Dieguito en la adaptación, porque aunque está feliz de venirse a Chile, igual es heavy un cambio de país. Queremos estar en familia este primer mes”, confesó sobre su llegada a Chile.

Al ser consultada en qué quiere trabajar, Tanza Varela contestó que “tengo un sentimiento de tener la misión de trabajar y hacer algo que sea un aporte para mi país. Quiero ser un aporte, hacer labores sociales. Quiero volver a trabajar en la tele, en los medios y crear proyectos que ayuden a la gente”.