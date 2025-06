“Llevas cuatro días dando lástima, pena y llorando”: Princeso se fue en contra de Thammy Palma y aseguró que la quiere fuera del equipo

Una de las participantes que más contenido ha generado durante los primeros capítulos de “Mundos Opuestos”, es la influencer Thammy Palma, quien ha despertado el enojo de sus compañeros por diversos motivos: Princeso reclamó por haber cedido la inmunidad y Daúd Gazale por una supuesta mentira.

Una vez que se dieron las nominaciones que terminó con Valentina Concha como la segunda nominada de la semana, Princeso siguió reclamando contra Thammy. Él comentó que debieron haber aprovechado el Concejo para deshacerse de ella, aunque sea de su mismo equipo.

Al día siguiente, Princeso se juntó a hablar con Thammy para reclamarle sobre su actitud. “Hay muchas cosas de ti que no comprendo. Regalarle el premio a otra persona, regalar la inmunidad, eso no lo comparto contigo. Para mí esto es mi sueño, para mí es importante. Si para ti no es importante, no sé. A mí me costó 15 años llegar acá, para que una chica esté llorando todos los días”, le manifestó.

Cuando Thammy trató de defenderse diciendo que esa es su forma de ser, y que no tiene nada de malo, Princeso fue drástico con ella. “Yo te digo en tu cara que si tengo la oportunidad de sacarte, te voy a sacar. Porque no me sirves en el grupo. Llevas cuatro días dando lástima, pena y llorando, y la gente así no me gusta. Para mí ésta es tu estrategia, dar pena y nunca quedar mal con nadie”, le disparó.

Tras este encontrón, Thammy se fue a llorar a solas, diciendo que “quiero a mi mamita, ella sí me conoce”. Más tarde, Disley intentó aconsejarla, diciéndole que debe ser más fuerte y angustiarse menos por las cosas. “Yo sé que soy llorona y que eso desgasta. ¿Por qué crees que no tengo amigos?”, le contestó la joven.

Thammy Palma

Daúd dejó llorando a Thammy

Por otro lado, el futbolista Daúd hizo entrenar a todo su equipo como líder del Futuro. Sin embargo, tuvo problemas con Thammy cuando ésta le mintió acerca de la cantidad de abdominales que hizo. “Se las conté. Es una descarada. Uno la quiere ayudar, y no se deja ayudar. Cuando te mienten, ¿cómo ayudar?”, se quejó el ex futbolista sobre la influencer.

Entonces, Palma quebró en llanto “Siento que todos se molestan conmigo. No me gusta la mala onda, sólo quiero reír, echar la talla. No quiero peleas. Y más encima mi mamá me va a ver como tres días triste, y no quiero que se preocupe”, sollozó la joven.

“Te lo voy a decir para recordar a tu mamá, pero yo creo exactamente lo mismo: tú puedes”, le contestó Cata Olcay para consolarla.