“Lloré el alma”: Raimundo Cerda rompió el silencio tras final de “Palabra de honor”, defendió a muerte a Faloon y se fue en contra de excompañeros

En menos de una semana, Raimundo Cerda perdió la final de “Palabra de honor” junto a Faloon Larraguibel, quienes no pudieron superar la arremetida de la dupla española compuesta por Zoe Bayona y Josué Bernal; terminó en la clínica por una rabdomiólisis; y fue objeto de ninguneos.

Por lo mismo, el joven decidió realizar un live en su cuenta de Instagram en donde se refirió a estos últimos hechos. Él partió reconociendo que la final fue muy compleja y requirió un esfuerzo físico tremendo, por el cual se terminó rompiendo los músculos. Como también felicitó el esfuerzo de sus contrincantes.

Cerda comentó que quedó impresionado por la gente que celebraba su derrota junto a Larraguibel. “La masa en este minuto va a en contra de las decisiones de Faloon, las cosas que ha hecho, por lo del Festival de Viña, etc. Esa gente como Luis Mateucci y Vico (Bouvier), otro cara raja más, se aprovechan para hablar mal de uno”.

“Yo siempre voy a proteger a Faloon, es la persona con la que estoy hoy en día. Compitió conmigo hombro a hombro, es la persona que no bajó nunca, lo hizo por sus hijos, quiere una mejor vida para ella y sus hijos. Tiene un ex que no se preocupa de los hijos, una madre sola y se las busca por su cuenta”, continuó.

“Faloon es una mujer sacrificada que ha hecho de todo por estar donde está, ha trabajado toda su vida, hace todo por sus hijos. Los buenos hijos que tiene son gracias a ella”, la defendió.

Su análisis de la final de “Palabra de honor”

Al momento de hablar sobre la final, él mencionó que perdieron por diversos factores. Uno de ellos fue que la segunda llanta se trabó en la compuerta, no cayó inmediatamente al agua como sucedió con todas las de Josué, y el resto de sus neumáticos. A Rai no se le olvidó.

“No se me olvidó, yo estaba concentrado. Llevo concentrando mi mente y mi cuerpo para esta competencia desde hace mucho tiempo. Toda la gente que decía que estaba arreglada (la final) para Faloon, están todos mudos. No estaba arreglado, ganaron los otros y los felicito”, explicó.

Otros errores o traspiés que mencionó fue el barrial que se formó en el camino, como también el error de Faloon, quien colocó el barril en el lado de sus oponentes. Él detalló que la tierra comenzó a bajar y se creó más barro.

Rai señaló que si todos estos traspiés como el barro y el neumático le hubiese sucedido a la otra dupla, la gente hubiera criticado que estaba arreglada la final.

“Hasta fue rico que pasó lo que pasó. Sí sentí pena en un minuto, sí lloré después de la final. Lloré el alma, es algo que venía preparando desde hace tiempo, llevo dos realities seguidos y es desgastante”, confesó.

Con respecto a sus rivales, Raimundo dijo que los felicitaba por su esfuerzo, destacó la musculatura ganada por Zoe para la final y que está en muy buenos términos con Josué.

Su arremetida en contra de sus excompañeros

A pesar del resultado, Cerda señaló que se siente bien con todo lo que pasó, pero aprovechó el espacio para pegarle una repasada a sus detractores. “Tipos como Luis Mateucci se ríen y celebran, siempre burlándose y cuando me ve (dice) que es tele. Yo cuando salgo de los realities no me quedo con nadie de amigo”, comentó.

“Estos gallos aprovechan un poquito de fama cuando no los pescan (...) Luis hablaste mal de mí todo el React y a mí me dices ‘oye, está todo bien, che. Está todo bien, che, esto es tele’. Las pelotas, yo no soy así. Yo no me llevo así con la gente, no me llevo con ese tipo de gente. No va conmigo”.

“El otro del Vico también, todos uniéndose por una pérdida. ¿Qué es ese pendejismo? Soumastre y Mateucci son ya tipos de 40 años, yo tengo 26 años y estoy haciendo, imagino, las cosas bien. Estoy entrenando y estoy mejorando por mí mismo", continuó.

Sobre Vico, el joven aseguró que “no lo pesca nadie” y que Yuli Cagna le hizo la carrera en el país. “Quiere atención porque quedó volando. Vico sin Yuli no es nadie, ella es una excelente mujer, nada qué decir”, arremetió.

De igual forma, él aseguró que vio que Pancho Rodríguez quería “llevarle chocolatitos” después de la derrota, y ahí se fue en contra de él. “Pancho a ti te ganaron, no tuviste ni opción (...) La final de nosotros fue de peso, fue bonita”, recalcó sobre la peleada competencia, y calificó la competencia de “Ganar o servir” como fome porque Pangal Andrade le ganó inmediatamente.