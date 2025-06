Luis Jara celebra los 40 años de “Ámame”: “Siempre supe que me iba a dedicar a esto”

Hace un par de meses que Luis Jara viene preparando la celebración de sus 40 años de carrera y ese tiempo viene de la mano de “Ámame”, la canción que lanzó a la fama, luego de ser conocido como parte del staff juvenil del programa “Sábado gigantes”.

De la génesis del tema, el artista recuerda que “es una inspiración de Reynaldo Tomás Martínez del año 85. Él se había comprometido a hacerme una canción como a medida, después de verme cantar en la discoteca Gente. Él consideró que mi voz era la voz de un baladista, más que de un showman como me querían perfilar en aquel entonces”, cuenta, detallando que “se comprometió, cumplió, pero además se la jugó para meterla en el programa “Martes 13”, donde solo cantaba Los Consagrados. Y pese a la negación de su época de Gonzalo Bertrán, Reynaldo no cedió y se impuso para presentar a este joven de 19 años y con Amame logramos ganar la competencia”.

Jara reconoce esta canción como el hito que marcó el inicio de su carrera: “Si no hubiese aparecido, yo no habría escogido el año 85 como el inicio de una carrera de 40 años, fue mi primer disco, mi primer emprendimiento, mi primera jugada”.

Además, comenta cómo este disco marcó su rumbo hacia la música.

“Antes de eso, yo era un artista multidisciplinario, hice dos teleseries, hacía voces, grababa covers, hacía imitaciones, rondaba por las discoteques, entonces claramente marca el punto de inflexión para convertirse en un profesional de la música”.

El artista chileno recuerda cómo fue ese período y la apuesta que significó el haber ganado la competencia del estelar de Canal 13 con esa canción. “La plata que yo gané en “Martes 13”, que tampoco fue una fortuna, la invertí toda en ir a grabar este single en 45, hice 200 copias en Argentina, no había viajado nunca y repartí ese disco mano por mano a todas las radios que pude. Lo hice en agosto y en diciembre ya era la canción más escuchada del año”.

Con respecto a si en ese momento llegó a pensar que su carrera podría llegar hasta donde lo ha hecho ahora, confiesa que “el paso del tiempo te permite mirar hacia atrás. Y cuando miro hacia atrás, creo que nunca me lo planteé, siempre sentí como a un cierto nivel de certeza. Pero a la vez, me comí todos los momentos difíciles, que fueron muchos”, reflexiona.

Y añade que “a mí me echaron cinco veces de los sellos discográficos, porque no lograba convertirme en un vendedor de discos. Pero yo nunca, nunca me victimizo, nunca culpabilicé al resto”, señala, agregando que “siempre sentí que tenía que seguir y que tenía que seguir. Entonces, más allá de que haya soñado o no con un cierto nivel de privilegio, es que siempre supe que yo me iba a dedicar a esto, más que los resultados que he tenido”.

Lo que viene

Hace aproximadamente un año que Luis Jara está de regreso en Chile, tras haber decidido radicarse en Miami. “La verdad es que nunca me fui del todo, dije que había cambiado mi domicilio y bajo las circunstancias difíciles que me tocó enfrentar, uno se pregunta ¿para qué? y la respuesta fue: para retomar mi hermosa carrera, llena de oportunidades. Entonces no tengo una sensación de regreso porque siempre estuve en ambos lados, es sólo que las circunstancias me obligaron a volver con familia y con todo, pero siento que se dio en el momento justo y me siento muy afortunado”.

Por otra parte, de los proyectos que tiene en carpeta en el mediano plazo adelanta que “mis proyectos son llegar a celebrar mis 40 años como corresponde. No tengo una mirada muy largo placista porque los tiempos que corren no te lo permiten mucho. Yo puedo hacer una hoja de ruta, ir cumpliendo hitos, pero también la vida te va poniendo otras cosas en el camino que uno tiene que saber sortear, aprovechar”, dice.

Y agrega que “por lo pronto, mi sueño de hacer el Teatro Municipal de Santiago por primera vez se va acercando. El febrero próximo espero cumplir también 40 años sólidamente de carrera. Lo estoy comenzando a celebrar ahora en el Teatro Oriente y me queda una gira por Chile completa el próximo año”.

Además, comenta que continuará en TVN “Por lo pronto, estoy haciendo mi labor de jurado en ‘Mi nombre es’, que es un lugar que me encanta hacer, un trabajo que me gusta hacer”.

No abandona la idea de grabar un nuevo trabajo discográfico: “Tengo en mi mente la posibilidad de entrar al estudio nuevamente a grabar un nuevo disco. Y estoy luchando entre hacerlo urbano o hacerlo de nostalgia. La nostalgia como que me está ganando por ahora, pero todavía no lo tengo claro”.