“No pises el palito”: Juan Pedro Verdier habló de la relación que tiene con su hijo y el particular consejo que le dio al entrar a Mundos Opuestos

El pasado domingo comenzó el nuevo reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, el que ya ha mostrado de todo, desde fuertes discusiones a llantos desconsolados y fuertes revelaciones, y donde uno de los participantes es el uruguayo Juan Pedro Verdier, quien ingresó al programa tras el bullado término de su relación con la cantante Karen Paola.

Así, durante los primeros días se revelaron algunas cosas que comentó Juan Pedro sobre su relación con Karen, a quien conoció cuando ambos participaban en el extinto programa Mekano, a inicios de los 2000.

En ese sentido, Publimetro pudo conversar con el uruguayo, quien contó lo que le dijo su hijo con la cantante, -Guillermo, quien este año cumplió 18 años- cuando le reveló que iba a entrar a un reality show, instante en el que aprovechó de darle un particular consejo.

“No pises el palito”

“Me dijo, ‘no te calientes, no te dejes sacar de tu orden, de tu tranquilidad’. Y le digo, ‘no, ¿por qué me voy a calentar? Si está todo bien y soy re tranquilo’. Y me dice, ‘pero te van a buscar, va a haber alguien que te va a buscar. Y yo sé que vos aguantás, y aguantás, y aguantás, pero en algún momento no aguantás. No caigas, me dice, no pises el palito. Pero te va a ir re bien’“, contó emocionado Juan Pedro al recordar a su hijo, añadiendo que ”él sabe que me gusta mucho el deporte, competimos los dos".

Además, en ese sentido, también tuvo un especial recuerdo de cuando estuvo internado en una clínica y de la forma en la que estaba educando a su hijo.

“Una cosa que me criticaba un compañero de la internación, le dije en una de nuestras reuniones que jugaba al ajedrez con mi hijo y que nunca lo había dejado ganar. Que desde que empezamos a jugar, le enseñé cómo se jugaba, nunca lo dejé ganar y nunca me había ganado. Entonces para mí era importante que cuando él me ganara fuera producto de que lo hizo tan bien que me ganó. No porque yo lo hice sentir que, ‘oh, mirá, le ganaste a papá’”, comenzó relatando Juan Pedro.

A lo que añadió que su compañero “medio que se enojó conmigo el caballero. Me dijo, ‘no seas tonto, dejalo ganar, reíte con él, pasá un buen rato, no tiene que ver solo con que sea mejor o peor’. Bueno, pero esa era mi fórmula. Y con las pulseadas, lo mismo, nunca lo dejé ganar. Y hace como un año atrás me dice mi hijo un día, vení, te quiero jugar una pulseada. Y yo, ¿de nuevo? Bueno, dale. ¡Pla! Y me reventó el brazo contra la mesa. Y yo dije, uh, acá hay algo distinto".

“No, le iba a dar la revancha de nuevo. Y me quedó doliendo el codo y no sabía por qué. Después me explicó. Me dijo, ‘lo que estás haciendo mal es esto, esto, esto, esto’. Y había estado meses preparándose, mi hijo, para ganarme”, cerró contando el participante de Mundos Opuestos.