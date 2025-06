Por injurias graves con publicidad: ExSeremi de Obras Públicas se querella en contra de Rubí Galusky tras fuertes acusaciones

El exSeremi de Obras Públicas de la Región de Atacama (2018 - 2022), Alfredo Campbell Aguilar, presentó una querella en contra de la chica reality Rubí Galusky, de nombre Camila Alejandra Briceño Ewert, por injurias graves con publicidad.

A través de su cuenta de Instagram en mayo pasado, la exintegrante de “Palabra de honor” grabó un video en donde aseguró haber sido acosada por el exfuncionario público, adjuntando una imagen de él en su acusación. La publicación posteriormente fue eliminada.

“Hola gente, quiero dejar súper claro que este hombre que está aquí en la foto, Alfredo Campbell Aguilar, no para de acosarme y temo por mi vida”, dijo Galusky en dicho registró que identificó al sujeto con nombre, apellidos, y su antiguo cargo.

La querella en contra de Rubí

El medio regional Atacama Noticias dio a conocer la noticia, y señalaron que Campbell se enteró de esta acusación el pasado lunes 12 de mayo, después de que regresó de Copiapó tras celebrar el Día de la Madre.

“Me enteré por mi hija de una publicación en redes sociales donde se me imputan hechos absolutamente falsos, que dañan gravemente mi honra y mi dignidad”, comentó.

Por lo mismo, el exSeremi se asesoró con un abogado para que lo respalde a tomar acciones legales en contra de la chica reality. “Presentamos una querella por injurias graves con publicidad, porque lo que esta persona ha difundido es inaceptable y atenta directamente contra mi reputación, tanto a nivel personal como profesional”, afirmó.

“Nunca antes había pasado por algo así. Me ha afectado emocionalmente, me ha generado conflictos en mi ambiente laboral y social, y me he visto en la necesidad de dar explicaciones por algo que jamás he hecho”, continuó Alfredo.

El medio citado publicó extractos del escrito presentado en contra de Rubí. “Don Alfredo Campbell Aguilar no la conoce y no ha tenido relación de ningún tipo con la querellada”, se apuntó y se agregó que las acusaciones son falsas y afectan la honra y reputación del exfuncionario público.