Su madre quedó preocupada: Julio César Rodríguez reconoció que su broma sobre la supuesta operación llegó bien lejos

El pasado martes 3 de junio, en el capítulo del matinal Contigo En La Mañana de CHV, Julio César Rodríguez, anunciaba que se ausentaría del programa durante un mes, pues se sometería a una importante cirugía para mejorar su visión.

PUBLICIDAD

Un día después, el miércoles, luego de haber aparecido en distintos portales de la prensa, el mismo animador salió a aclarar sus dichos: todo fue un timo y no dejaría el espacio.

“Fue una broma lo del mes, porque mezclé que era verdad que me tengo que operar, porque me tenía que tomar un mes como la Allison para recuperarme”, explicó el periodista de 55 años.

“Julio se toma julio para poder reponerse”

En medio de un lanzamiento del reciente modelo de Geely, en exclusiva con Lima Limón reconoció que solo fue un chiste.

“Lo que pasó en el matinal fue un chiste que yo lancé porque la Allison se había tomado un mes de vacaciones”, dijo JC.

“Entonces, hace un mes la estábamos bromeando porque tuvo un mes de vacaciones, estábamos viendo sus fotos y todo porque era el día que llegó”, siguió el comunicador.

En este contexto, el animador de Primer Plano dejó a sus compañeros impactados con sus dichos de que debería dejar el espacio matutino por 30 días. “Me voy a tomar julio. Julio se toma julio para poder reponerse“, comunicó en ese momento.

PUBLICIDAD

“Eran chistes”

Siguiendo esta línea, contó que “justo yo les cuento que tengo que operarme los párpados porque tengo disminuido el campo visual, entonces dijeron que en algún momento tengo que operarme y yo dije que cuando me opere me iba a tomar un mes, que me iba a tomar todo julio”, agregando que “eran chistes”.

Hasta su madre se creyó la broma

Por otro lado, el conductor de LaJunta confesó que sus palabras llegaron bien lejos, ya que, además de salir en distintos medios, llegó a oídos de su madre, quien no dudó en contactarlo con preocupación por su salud y por el tiempo que estaría alejado de la pantalla chica.

“Ahí me llamó mi mamá y me dijo ‘hijo, va a estar un mes solo, voy a verlo, voy a acompañarlo’“, cerró Julio César Rodríguez.