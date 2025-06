“Van a ver otra versión mía”: Emilia Dides anuncia su primera gira nacional y recuerda conflicto con productor tras “Rojo”

Emilia Dides sorprendió al anunciar su primera gira nacional, un hito en su joven pero intensa carrera artística. La cantante, conocida por haber ganado el programa Rojo en 2019 y por ostentar actualmente el título de Miss Universo Chile, recorrerá tres ciudades del país con una propuesta que promete mostrar una faceta renovada de su identidad musical.

“Van a ver una versión mía que me encantaría que se enamoraran de ella y pudiéramos conectar a través de la música, que es transversal y que también nos conecta a todos de igual manera”, adelantó la artista en conversación con Expreso Bío Bío. Durante la gira interpretará canciones originales —algunas aún inéditas— y también covers, en un formato que busca acercarla más al público y reafirmar su versatilidad.

Además de su enfoque musical, Emilia confesó que está interesada en estudiar teatro y seguir vinculada al mundo de las misses, lo que evidencia su interés por explorar diferentes dimensiones del arte y la expresión.

Pero no todo en su camino ha sido fácil. La cantante también se dio un momento para hablar de una experiencia amarga tras ganar Rojo. “Firmé con un sello discográfico y, posterior a eso, también firmé con un productor que, en el fondo, quería que yo hiciera un estilo musical en el cual yo no me siento parte”, relató, refiriéndose al country pop como una dirección impuesta que no reflejaba su identidad artística.

La búsqueda por su estilo musical

Desde entonces, Emilia ha emprendido una búsqueda personal para encontrar un estilo que la represente de forma auténtica. “No lo he encontrado en un 100%, pero voy bien encaminada, hablando con personas que tienen el mismo objetivo y mismo pensamiento de la música respecto a un estilo musical”, comentó a Página 7. También explicó que su propuesta será diversa: “Me gusta mostrar diferentes versiones de la música. El arte es eso: mostrar muchas cosas que hagan sentido y poder conectar a través de esas canciones tan lindas que voy a crear y que estoy creando”.

“Desde que tengo memoria, la música ha sido mi refugio y también el puente que me une a ustedes. Hoy ese puente se convierte en camino y comienza un viaje muy especial: mi primera gira”, expresó emocionada. “Les prometo darlo todo en cada escenario y espero verlos muy pronto”, cerró.

La gira incluirá presentaciones en Viña del Mar (11 de julio), Concepción (12 de julio) y Osorno (19 de julio), con entradas disponibles en Goldenpass.cl.