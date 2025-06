“Amenazas de muerte”: Mauricio Israel aseguró haber recibido duros mensajes a través de redes sociales

Una dura revelación hizo el conductor del programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex, Mauricio Israel, quien aseguró que ha vuelto a recibir amenazas de muerte, todo esto, a través de mensajes por redes sociales, específicamente, por Instagram.

Así, en medio del programa, Mauricio Israel contó que “estamos viviendo tiempos muy difíciles en el país, yo volví a recibir amenazas de muerte, todo es a través de Instagram, lamentablemente”.

El conductor del programa de Tevex además reflexionó señalando que “no sé por qué lo hacen así, si queda todo registrado", añadiendo que las amenazas no se han remitido solo a mensajes, sino que también hubo otras formas de contactarlo y amedrentarlo.

“Lo hicieron mediante un llamado, después con mensaje y llamado también”, indicó.

En cuanto al autor de la cuenta desde donde es contactado, Israel dijo que no tiene foto ni publicaciones y que tiene 180 seguidores, “pero cuando luego la buscas aparece como cuenta no encontrada, es un cobarde”, dijo.

Mauricio Israel incluso leyó el mensaje en el programa, el que señala: “muerte para ti, junto a todos los cerdos sionistas que se hacen las víctimas, asqueroso ctm”, agregando que es “un poquito fuerte como ven”."

“Ya a esta altura, hacer denuncia de estas cosas da lo mismo, porque no pescan. No me han pescado hasta ahora… estamos viviendo un ambiente de mucha violencia en la sociedad y eso me preocupa”, cerró diciendo sobre el tema Mauricio Israel.