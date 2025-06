Guns N’ Roses confirmó su regreso a Chile este 2025 con concierto en el Parque Estadio Nacional: preventa de entradas se inicia el 11 de junio

“¡Latinoamérica, llegó la hora!“, fue el corto y preciso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram la banda estadounidense Guns N’ Roses para confirmar su retorno a este lado del mundo con la gira “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, agendando una parada en Chile para el 14 de octubre de este año.

En concreto, la banda de Axl Rose, Duff McKagan y Slash aterrizará en el Parque Estadio Nacional con todos los éxitos de su larga carrera en octubre próximo, sumando fechas también en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, México, El Salvador y Costa Rica.

Preventa y venta general de entradas para Guns N’ Roses

En tanto, la preventa de entradas para los fans oficiales de Guns N’ Roses comenzará el martes 10 de junio a las 11:00 horas, quienes deben inscribirse en el sitio oficial de la banda.

Por otra parte, el miércoles 11 de junio a la misma hora, se iniciará la preventa para clientes de Banco Falabella, con un 20% de descuento por 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general el viernes 13 de junio a las 11:30 horas, todo esto solo a través del sistema Puntoticket.

Guns N’ Roses, es una de las agrupaciones de rock más dinámica y exitosas de la historia. Su música se ha mantenido vigente hasta ahora, conquistando a las nuevas generaciones con su batería de hits, que incluye temas como “Paradise City”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O´Mine”, “November Rain”, “Knockin´ on Heaven´s Door” y “Don´t Cry”, por nombrar algunas.

La agrupación debutó en la escena en 1987 con su obra maestra “Appetite For Destruction”, la que no sólo alcanzó el #1 en ventas, sino que se transformó en el álbum debut más vendido de la historia en Estados Unidos y en el undécimo álbum más vendido de todos los tiempos en dicha nación. Sus posteriores placas, obtuvieron múltiples Discos de Platino y los primeros puestos del Billboard. Actualmente, es uno de los exponentes de rock más escuchado en el mundo, superando los 32 millones de oyentes mensuales en Spotify.

A nuestro país, Guns N’ Roses llegará de la mano de su Tour Mundial, “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, el que comenzó a principios de mayo en Corea del Sur, para luego recorrer las principales ciudades de Asia, Europa y finalmente América. Esta gira, los tendrá por primera vez tocando ante el público de Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo.