María Gracia Omegna y Gabriel Urzúa cuentan por qué viven separados y el inicio de su romance

La pareja de actores María Gracia Omegna y Gabriel Urzúa compartieron detalles sobre su relación en un episodio del podcast Expertas en anda, donde conversaron con Paloma Salas y Elisa Zulueta.

PUBLICIDAD

La pareja, que ha mantenido su romance en bajo perfil, habló abiertamente sobre su historia y cómo han manejado su vida juntos.

Un desayuno especial

Al inicio del programa, se abordó el tema del desayuno. La pareja reveló que actualmente vive en casas separadas y que el que recibe suele encargarse de la comida. Omegna mencionó que disfruta cocinar, mientras que Urzúa se considera un experto en asados y disfruta más de la conversación durante estas comidas.

De acuerdo a lo que informa Lima Limón, el primer encuentro entre ambos tuvo lugar en una obra de teatro de Chaplin entre 2012 y 2013. Al ser preguntado si le había gustado Omegna en ese entonces, Urzúa confesó: “Igual algo, igual a mí me gusta ella de siempre (...) A mí igual me gustaba la Bacha... pero debo decir que me gustaban hartas” . Esta declaración provocó risas entre los presentes, pero luego añadió que “tú eres la más linda de todas las que me gustaban” y llenó de elogios a Omegna, describiéndola como “hermosa, bellísima, inteligente y divertida”, destacando su voz, ojos y sonrisa.

El inicio de su relación

La actriz explicó que fue ella quien tomó la iniciativa de buscar a Urzúa durante la pandemia, tras su separación. “Porque yo hice un radar de la zona en la que me encontraba. Para mí era como una cosa práctica lo que necesitaba... no estar conociendo gente nueva ni tramitando o contando tu historia” , explicó Omegna.

Urzúa, por su parte, mencionó que tenía una vida muy “melancólica”, y ambos reconocieron que “estuvimos mucho tiempo pinchando sin ser nada”.

La pareja abordó la convivencia y las razones por las cuales prefieren vivir separados. Omegna comentó que su situación es distinta, ya que cada uno tiene hijos, lo que complica el proceso de convivencia. “Nosotros nos pillamos en otro espacio, cada uno tiene su hija, entonces convivir es un desafío más grande que ser dos personas solas que quieren convivir”, indicó la actriz.