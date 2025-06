Marlen Olivari relató el estremecedor episodio que vivió con un acosador: “Me empezaron a saltar las lágrimas, me dio un miedo”

Una perturbadora revelación entregó Marlen Olivari durante el último capítulo de “Mundos Opuestos”, en donde recordó cómo fue ser uno de los personajes más importantes de la televisión chilena en el apogeo de la farándula.

Esto salió a colación después de una pregunta de Valentina, y Marlen partió recordando que los inicios de carrera todo era miel sobre hojuelas. “En mi época no había redes sociales, pero sí programas de farándula así como más carnicería. Me esperaban afuera de mi casa, hasta dormían afuera en los autos los periodistas”.

“Era horrible, dormida muerta de miedo. Recuerdo estar regando plantitas en mi terraza y me llega un SMS (mensaje de texto) diciendo ‘Qué linda te ves regando con tu polera roja’, y te juro que me empezaron a saltar las lágrimas, me dio un miedo, además viviendo sola”, contó la show woman.

“Después descubrí a otro que me seguía en un auto, me asusté mucho. Voy camino en la carretera me llega otro SMS diciendo ‘¿Puedes parar un poco más adelante? Me quiero despedir de ti antes que te vayas a Viña’ ¿Y cómo sabía que me iba a Viña?“, reveló para la sorpresa de su compañera de encierro.

“Me quería morir, aceleré, paso el peaje y justo después había una comisaría. Me bajo le dije a Carabineros: ‘me vienen siguiendo’. Me quedé estacionada, aproveché de hacer la denuncia. De ahí en adelante nunca más supe nada”, terminó de contar.

La llamada de su hijo

Esto no ha sido el único momento emocionante que ha tenido Marlen Olivari, ya que recibió el especial llamado de su pequeño hijo durante el capítulo de este miércoles.

Como premio especial por ser parte del Futuro, Atenea le regaló a Marlen la posibilidad de hablar por videollamada con su hijo Lorenzo, de 13 años.

El adolescente le dijo a su madre que “te quiero mucho y te deseo mucha suerte”, lo que emocionó a la showoman, quien se quedó llorando a solas en la casa.