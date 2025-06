“Me mandó una carta de amor”: Daniela Aránguiz reveló el gesto que hizo Jorge Valdivia mientras estaba en la cárcel

Una impactante revelación sobre Daniela Aránguiz salió a la luz durante la última emisión del programa “Sígueme” de TV+, después de que hablaran del triángulo amoroso entre Francisco Kaminski, Camila Andrade y Carla Jara.

Ahí es cuando recordó la instancia en el que ella salía con el ex de Andrade, Gerardo Zavala, rumor que por fin confirmó. “Yo estaba saliendo con él, teníamos un romance ya no tengo nada que esconder y ahora somos amigos. Teníamos un romance, fuimos a Miami, lo pasamos chancho”, partió contando.

Sin embargo, llegó su compañero de panel, Sergio Marabolí, y le arruinó el romance. Durante una fiesta, el periodista conversó con Zavala y le preguntó si estaba enganchado de Daniela, y él le confirmó que sí. Ante esto, Marabolí le dijo: “Sal de ahí, porque la Daniela está enamorada de Jorge y va a volver con él”.

“Ese día tenía una habitación en un hotel lista, ¡Me embarraste esa noche!“, le reclamó Sergio.

La carta de Jorge Valdivia

Al explicar por qué dijo eso, Sergio Marabolí recordó que durante esos días le ocurrió algo a la exchica reality, y eso lo motivó a aconsejar a Gerardo. Él no quiso contar lo sucedido, pero sí lo hizo Daniela.

“Porque Jorge me mandó una carta de amor de adentro de la cárcel (tras ser imputado por los delitos de abuso sexual y violación). Él estaba en un momento (de vulnerabilidad)”.

“Era una carta de amor súper bonita. Yo como tengo confianza con Sergio, estaba trabajando en la columna (para La Hora) y le pregunté si escribo sobre la carta que me mandaron. Me dijo que no porque era súper privado”, relató la “Cara de cuica”.

Al continuar con su historia, dijo que Sergio “se entusiasmó con esa carta y dijo ‘tú vas a volver’. Yo le dije ‘no vamos a volver, yo quiero mucho a Jorge y no vamos a volver’”.

Finalmente, Marabolí añadió que “era una carta de Valdivia cuando estaba recluido, con mucho amor. De verdad era muy emocionante verla”.