“Promueven el cyber bullying”: Karol Lucero se fue en contra del Ministerio de la Mujer tras publicación sobre el abandono paternal

El comunicador Karol Lucero nuevamente es objeto de críticas después de sus dichos sobre el aborto legal y la paternidad. En su espacio en Like Media él planteó una controversial propuesta: permitir que los hombres puedan renunciar legalmente a la paternidad antes del nacimiento de un hijo, apelando al principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

“Hoy día, bajo el principio de igualdad por el que tanto se ha luchado, (debería existir) la legitimidad de que si hay aborto libre, denle la posibilidad al hombre de si quiere hacerse cargo o no”, comentó el exchico “Yingo”.

“A mí me parece perfecto, la decisión es de la mujer, es su cuerpo, que aborte. Si yo quiero tener el hijo, y la mujer no quiere, ella va a abortar igual. Pero si yo quiero que no lo tenga y ella sí lo quiere tener, ¿por qué yo no puedo decidir si hacerme cargo o no? (...) Si es igualdad poh”, argumentó.

Según Lucero, su propuesta busca ofrecer una “solución práctica” a la aparente desigualdad en la toma de decisiones reproductivas: que el hombre tenga el derecho a desligarse legalmente de la paternidad si así lo decide antes del nacimiento.

La arremetida de Karol al Ministerio de la Mujer

A propósito de estos dichos, el Ministerio de la Mujer se manifestó. En una publicación de su cuenta de Instagram, realizaron unas diapositivas para abordar el tema con un escueto mensaje:

“¿Quieres firmar un contrato para renunciar a la paternidad? Esto se llama abandono paternal y tiene sanciones. Activa la Ley Papito Corazón. Ya no estás sola".

Karol Lucero no se quedó callado ante esta aparente interpelación, y decidió comentar en la misma publicación: “Jajajaja y hasta ustedes se cuelgan ahora… Vean el vídeo aunque sea, hablaba en caso hipotético si se aprueba el aborto libre. Quizás quieren tapar y desviar la atención de la corrupción o licencias falsas dentro del ministerio”.

En un segundo comentario, el animador continuó diciendo que “ustedes como organismo gubernamental promueven el cyber bullying y acoso a una persona con publicaciones oportunistas y tendenciosas”.

