DJ Méndez y Leo Méndez por fin lograron reunirse: Cantante habló de su relación con su hijo en “Podemos Hablar”

Después de semanas separados, DJ Méndez pudo reencontrarse con su hijo Leo, quien se encuentra atravesando un complicado momento de salud después de haber sido diagnosticado con anorexia nerviosa y fue intervenido para una extracción de su pulmón izquierdo.

Ayer, el influencer publicó una imagen en la clínica abrazando al cantante que por fin pudo llegar a visitarlo. En numerosas ocasiones, Leo aclaró que su padre no ha podido viajar, pero han mantenido un constante contacto.

“Mi padre que viene ahora desde Chile, cruzando medio mundo para estar conmigo, y ese gesto vale más que mil palabras“, escribió a mediados de semana.

Las declaraciones de DJ Méndez

Paralelamente, DJ Méndez estuvo de invitado en el programa “Podemos Hablar”, previamente grabado, en donde se refirió al estado de salud de su hijo, y las críticas que ha enfrentado por no estar acompañándolo.

Al enterarse que su hijo tenía que ser intervenido, el cantante señaló que “lo primero que se me ocurrió era viajar, pero no podía...”. Méndez estaba visiblemente emocionado mientras veía la imagen de su hijo en la cama clínica.

“Tenía un trabajo que hacer. Fue súper difícil aceptar eso porque yo quería salir corriendo, pero tenía trabajo y había contratos de por medio”, añadió. “Ahí empezó el problema para mí como papá, después se suma esto (la operación). Uno se desespera”, continuó el cantante.

Con respecto a las críticas que recibió de las personas que lo acusaron de ser un padre ausente cuando su hijo estaba enfermo, su mismo retoño le aconsejó que no leyera las redes sociales ni se exponga a esos comentarios.

Ante la acusación de ser un padre ausente, él dijo que eso no corresponde a la realidad. “Ellos están grandes, yo ya soy abuelo. Steffi vive en Suecia, cuatro de mis seis hijos viven en Suecia por propia elección que lo apoyo totalmente porque tienen más oportunidades. Eso no quiere decir que sea ausente porque es parte de la vida”.

Si es que le duele los comentarios que emiten sobre su hijo, DJ Méndez confesó que no, sino que le da más pena la gente que emiten esos juicios negativos. “Yo sé quién es mi hijo, es un niño muy lindo. Lamentablemente tiene un genio y responde cosas, yo le he dicho mil veces que no responda”, sostuvo.