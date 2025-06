“Me defendí de un ataque”: Pancha Merino se sinceró después de su pelea con Pepi Velasco que terminó con su salida de “Amiga date cuenta”

La actriz Pancha Merino se fue con escándalo del programa “Amiga date cuenta”. La panelista se enfrascó en una fuerte pelea con su compañera Josefina “Pepi” Velasco, quien la interpeló y la trató de “maltratadora”.

“La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”, lanzó Velasco

Merino no se quedó callada y le dijo “eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”.

La interpelada terminó saliendo del estudio, aunque después volvió al plató. Sin embargo, al día siguiente ya no estaba y fue comunicado por Eva Gómez que Francisca renunció.

“Pancha hace rato que no se sentía cómoda en este programa con este formato, y es por eso, que ya no estará más con nosotras”, explicó y agregó que Merino seguirá en “Tal Cual”.

Pancha Merino rompe el silencio

Pancha Merino se confesó con Fotech y habló sobre su salida del espacio de TV+. “No sigo en ‘Amiga Date Cuenta’, pero continúo en ‘Tal cual’ y en el canal, con el que estoy súper agradecida, porque me ha dado muchas oportunidades”, partió aclarando.

“De repente uno está en proyectos donde no funcas… Las personas somos diferentes, vibramos diferente y yo vibro desde la admiración, desde rodearme de lo que yo quiero ser. No ando con resentimiento o sintiendo que yo tengo menos, que el otro tiene más, no funco en eso. No quiero vibrar en eso. Y cuando somos diferentes, y tenemos patrones diferentes, y vidas diferentes, es mejor estar con gente que sea más afín", añadió.

“La verdad que yo me defendí de un ataque, a mí me atacaron en pantalla. Ese tipo de cosas se pueden decir, pero en la pauta. Y esto es televisión. Yo hoy día ando de buzo, haciendo aseo. Pero si voy a trabajar, tengo que ir acorde a eso. Y sobre todo si estás en pantalla. Yo soy una profesional y parte de nuestro trabajo es arreglarte estéticamente para trabajar en pantalla. Pero eso no es discriminatorio“, agregó.

“Y lo que pasó con la Pepi, lo siento, a mí me carga pelear, pero encuentro que hay cosas que no se dicen en pantalla. Y parte de la pega es arreglarte, pero no le andas pidiendo a tus compañeras que te regalen ropa. O sea, encuentro que hay comportamientos sociales y culturales que no tienen que ver con el acceso económico, ni con el vínculo con un tema social, tienen que ver con un tema de inteligencia emocional”, continuó la actriz.

“Me saqué un peso encima. Estoy muy contenta con la decisión, olvídate como dormí hoy día. Hace cuatro meses que no dormía así (...) Además, la verdad es que nunca me sentí cómoda (en ‘Amiga Date Cuenta’). En el fondo, siento que las cosas tienen que tener un propósito”, agregó.

“Y aparte pasé de un espacio que quería mucho, con Pedro Engel, de un ambiente muy zen, a este otro programa y el cambio muy brusco. A mí me cuestan los cambios tan bruscos. Entonces, no es que el programa no me haya gustado. Es que no me sentí cómoda por el cambio”, aseveró Pancha Merino.