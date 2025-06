Pipo Gormaz celebra el positivo impacto de la teleserie “El jardín de Olivia” para visibilizar a las personas con TEA: “Ha sido muy relevante a nivel social”

El actor Francisco Gormaz valoró el impacto positivo que ha tenido en la audiencia de Mega la emisión de la teleserie “El juego de Olivia”, ficción en la que interpreta el papel de Clemente Walker, un hombre viudo que debe lidiar con sus obligaciones laborales y el cuidado de una hija con TEA.

Una historia que si bien está enfocada principalmente en el plan de la actriz Nicole Espinoza (Diana Guerrero) para vengarse de la familia ficticia de Pipo Gormaz, por la muerte de su madre, ha puesto de relieve una serie de temáticas de interés público, como la que supone evidenciar el alto porcentaje de personas que estos tiempos es diagnosticada con algún trastorno del espectro autista.

Una producción “hermosa” de Mega

“Ha sido hermoso. Me llegan mensajes de gente que está viviendo lo mismo con sus familiares”, contó el actor en conversación con el programa “Reyes del drama”, donde valoró el esfuerzo del área dramática del canal privado por incluir temáticas inclusivas en sus producciones actorales.

“Es un mundo que conozco muy de cerca, me ha tocado estudiarlo mucho. Lo conozco, me ha pasado que cuando era chico no existía esa denominación. Es un tema que hoy es muy contingente”, apuntó Gormaz, quien incluso detalla que “uno de cada cinco niños es diagnosticado con trastorno del espectro autista”.

“Es necesaria nuestra ficción y muy relevante a nivel social”, puntualiza.

Francisco "Pipo" Gormaz interpreta el papel de Clemente Walker en la teleserie "El jardín de Olivia". Fuente: Instagram @teleseries_mega.

Respecto del fenómeno que supone el trabajar de una ficción tan exitosa como lo ha sido “El jardín de Olivia”, el actor reconoce que para enfocarse ciento por ciento en su protagónico prefiere pasar incluso de la revisión del material que graba a diario para la teleserie.

“No veo nada de lo que hago. Ni siquiera reviso la escena cuando cortan. Yo me voy, no me gusta”, explica.

“Para poder trabajar bien, necesito estar seguro y confiado de lo que estoy haciendo. No me gusta verme, no quiero verme. Tampoco me gusta que me vea la gente que me conoce. Está hecho para gente que no me conoce, es más creíble”, finalizó.