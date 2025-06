“Yo también lo voy a hacer”: María José Riveros, pareja de ‘El Princeso’, dio a conocer la advertencia que le hizo antes de ingresar a Mundos Opuestos 3

El pasado domingo 1 de junio, seguido de la gran final de Palabra de Honor –que ganó la dupla española compuesta por Zoe Bayona y Josué Bernal– comenzó la tercera temporada de Mundos Opuestos, el reality que ha tenido un mejor paso por Chile.

Ya con cinco episodios, puesto que va de domingo a jueves, uno de los participantes que más ha dado que hablar –tan dentro como fuera del encierro– ha sido Leonardo Vallana, más conocido como “El Princeso”.

En este contexto, en conversación exclusiva con Canal 13, María José Riveros, la pareja del polémico participante habló de la relación que mantienen.

En una primera instancia, contó que están juntos desde diciembre de 2024. Eso sí, aún no viven juntos, aunque hasta antes de que Leonardo ingresara al programa de telerrealidad se veían casi todos los días.

“Estamos juntos de miércoles a domingo. Lunes y martes se va a quedar donde la mamá, que es súper aprehensiva. Por ella que Leo no se vaya nunca de su casa que queda en Placilla, Curauma”, confesó.

“Conectamos súper rápido”

Luego, la mujer de 42 años reconoció que “con Leo conectamos súper rápido, porque nos gustan las mismas cosas, nos divertimos de la misma manera, tenemos muchos amigos en común, entonces como que de un principio nos llevamos súper bien”.

También comentó lo bien que se siente con ‘El Princeso’. “Él me hace sentir que soy bonita, que me veo bien, que soy mejor que todas. Son cosas que no se ven en la tele. Eso es lo que a mí me gusta. Muchos me dicen ‘¿cómo puedes andar con alguien así?’ Bueno, en la tele es una cosa, pero él conmigo es otra persona. Y eso es lo que a mí me gusta de él”, expresó.

“No te voy a permitir que...”

Por otro lado, contó la advertencia que le hizo a su pololo antes de enfrentar esta experiencia. “Yo le dije ‘no te voy a permitir que tú estés pinchando con otra niña y que todo el mundo lo vea. Si yo sé que tú estás pinchando con alguien, yo también lo voy a hacer’”.