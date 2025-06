Carla Ballero reveló que tuvo que someterse a una operación después de que le dieron el alta: “Estar al borde de la muerte ha sido muy fuerte”

La panelista del programa de farándula “Sígueme”, Carla Ballero, fue internada en una clínica del sector oriente de Santiago el pasado jueves 8 de mayo, esto debido a una neumonía neumocócica que derivó en una insuficiencia respiratoria de carácter severo.

PUBLICIDAD

El pasado lunes 26 de mayo, la clínica Red Salud de Vitacura entregó un parte médico sobre el estado de Carla Ballero, señalando que la panelista de farándula fue dada de alta y que deberá continuar con su recuperación en su casa.

Sin embargo, Ballero sólo puedo estar 4 días en su casa ya que nuevamente tuvo que ser ingresada a la clínica de manera urgente. Ella sufrió un derrame pleural, una acumulación anormal de líquido entre los pulmones y la cavidad torácica.

“Fue una complicación inesperada, un derrame de líquidos. Así que me volvieron a intubar, mucho más rápido esta vez, ya que fue una operación. Me operaron el viernes 30 de mayo y me sacaron líquido de los pulmones”, contó a LUN.

“Ha sido muy difícil, muy duro para mí, muy terrible, pero también muy sanador, muy mágico, porque te llena de buena onda, de volver a tener una buena vida, a hacer las cosas bien, a vibrar alto”.

“Lo más duro que me ha pasado”

Carla Ballero recalcó que estas complicaciones de salud han sido “lejos lo más duro que me ha pasado, lo más duro que ha tenido que vivir la gente que me ama”.

“Estar al borde de la muerte ha sido muy fuerte y tener que volver a la clínica al borde de nuevo de la misma situación fue terrible. Por eso lo guardamos en silencio, porque la verdad no teníamos ya energía para más”, continuó.

PUBLICIDAD

“Ya, gracias a Dios, estoy saliendo nuevamente, con todas mis fuerzas, y espero estar este lunes en casa”, señaló la panelista de farándula.

Ballero comentó que durante la semana la clínica publicará un comunicado oficial sobre su estado de salud, explicando lo sucedido.