Cata Pulido sobre Tonka Tomicic y el Caso Relojes: “Fuiste la mujer mejor pagada de Chile y te involucraste en una h*** muy flaite”

Cata Pulido estuvo sentada delante del telón rojo del podcast del tiktoker Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde hablaron sobre la calidad del programa “Only Fama”.

Junto a esto hablaron del documental que mostraron de Tonka Tomicic. “Ay Dios mío”, fue la primera reacción de la panelista de “Sígueme”, quien partió aclarando que ella no tiene nada personal en contra de la exanimadora de Canal 13. Dicho esto, Pulido agregó: “...pero, ¿tú creis que yo soy hueona?“.

“No necesariamente la verdad jurídica, es la verdad. Ahí no más te lo digo. Es sospechoso que hayan escuchas telefónicas que después desaparezcan. Luego, aparece como quebrada habiendo ganado un promedio de $5 millones de dólares anuales por 10 años. Hay que ser muy re hueona para gastar esa cantidad de plata. Es rarísimo”.

“La gente común y silvestre tienen sesos y logran dilucidar, pero mis compañeros no sé qué cresta les pasa”, reclamó. Ella comentó que no entiende por qué querrían estar del lado de Tonka, siendo que la animadora ya no tiene poder en la televisión.

“¿Cómo pagó la deuda del Santander de 90 millones?“

Después de unos minutos, la conversación nuevamente retornó a Tonka Tomicic cuando hablaron de la protección que hacen los rostros televisivos a ciertos personajes.

“Me pasa con la señorita de los relojes, ella dijo que estaba haciendo este programa sin fines de lucro y dicen que no lo vendió a Mega, ¿cómo saben ustedes? Me rejuraron que no cobró”, cuestionó.

“¿Cómo pagó la deuda del Santander de 90 millones? Me puedes explicar. Alguien dijo que le está yendo súper bien en los eventos, pero ¿cómo generas 90 millones en tres meses?“, criticó.

Cata Pulido afirmó que si hubiesen hablando de ella como lo hicieron con Tonka, inmediatamente habría salido a aclarar. “Yo creo que nos han visto la cara de imbécil. Yo creo la Tonka se debe cagar de la risa, debe decir ‘a todos estos hueones los tengo acá (en la palma de la mano)’”, aseguró.

En esa misma línea, la actriz dijo sobre Tonka Tomicic que “estuvo involucrada en un escándalo súper ordinario. Fuiste la mujer mejor pagada de Chile y te involucraste en una hueá muy flaite (...) Es muy viva y de repente ‘me abdujeron y me puse hueona“.

“Desgraciadamente, acá la culpa no la tiene el chancho, la culpa la tienen todos estos tarados que le hacen un queque”, y a esto agregó un dato de la industria que maneja.

“Yo sé que se cayeron los auspiciadores en TVN de ‘Masterchef’. Esto lo dejaron para el próximo año y lo va a conducir María Luisa Godoy. Antes de ella se habló de la Señorita relojes y se cayeron auspicios. Por mucho que los canales la quieran tener, no sé por qué, la mina ya no tiene credibilidad. Vende su relato y no es coherente”.

“Nos ha visto la cara”

Catalina Pulido comentó que siempre en pauta de su programa “Sígueme” discute sobre la figura de Tonka, y sus compañeros piensan que tiene una animadversión con ella. La actriz dijo que no, si no es que le molestan las injusticias.

“Encuentro que esta señorita nos vio la cara, después paga lo que tiene que pagar, el otro gallo (Parived) sigue viviendo en el departamento. Resulta que ya no tiene una deuda en el banco. Nos ha visto la cara de hueones que a mí me saca de quicio. Es tan fácil en este país dejar la escoba y salir limpio de polvo y paja. Uno se manda un condoro de histérica y le sacan la vida”, continuó Pulido.

De igual forma, Catalina recalcó que el discurso de Tonka no se condice con sus actos: quiere ser cercana, pero va a animar un evento vestida con Rabanne. “Después, llama a Naya Fácil para prestarle un vestido, hue... cuando tú sabes que eres talla 36 y que eres modelo ¿Para qué? Para humillar a Naya Fácil“.

“Pero mi amor, dos dedos de frente ¿Qué chu*** va a hacer Naya Fácil con un vestido de ella? Dime ¿Dónde se lo mete? ¿En un brazo? Dímelo, sinceramente. Hablemos las cosas como son", lanzó.

Danilo 21 no se quedó atrás, ya que reveló que el manager de Tonka le habría pasado información para que hiciera un video en contra de la periodista Laura Landaeta, quien realizó una investigación del Caso Relojes y ha hablado de la presunta participación de la animadora en esta red.