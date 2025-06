Fernando Solabarrieta reiteró que no tiene intenciones de hablar con Luis Jara: “En su momento quise y él me bloqueó de WhatsApp“

A finales de mayo, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta lanzó una bomba en el programa “Podemos Hablar”, en donde habló sobre el quiebre de su amistad con el cantante Luis Jara.

Diana Bolocco le preguntó por el motivo que ocasionó el distanciamiento y Solabarrieta contó que esto ocurrió producto de la entrevista a Ivette Vergara que le realizó el cantante en su programa de TV+, momento que le consultó por la separación matrimonial. Pregunta que para Fernando significó una verdadera traición.

“Su única amistad es con la televisión y su ego... Él no tiene más amigos que su ego. Al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette... Yo eso a un amigo no se lo acepto”, recalcó.

Incluso lo trató de cobarde por bloquearlo de las redes sociales. “En un acto brutal de cobardía, me bloqueó... Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró”, sentenció.

Las nuevas declaraciones de Fernando Solabarrieta

El periodista nuevamente fue consultado sobre sus dichos en el estelar de Chilevisión, esta vez por los periodistas del programa de “Only Fama”. “Mi afán no es iniciar una polémica con él, en lo absoluto. Dije lo que sentía, lo que me pasó ante la pregunta, pero no tengo de verdad mucho más que decir”, partió diciendo.

Si es cierto que fue bloqueado por el cantante en WhatsApp, él dijo que en su momento sí. Además, al ser consultado si es que ha hablado con Luis últimamente, Fernando lo negó.

“Supuestamente, éramos muy amigos. Compadres, el padrino de mi hijo menor. No esperé que un amigo hiciera eso. Yo no habría hecho lo que él hizo, el desarrollo en la invitación”, continuó.

“Yo en su momento quise hablarlo y él me bloqueó de WhatsApp“, contó y aprovechó de negar cualquier intención de querer hablar con él.

De igual forma, Luis Jara también fue consultado por “Only Fama”, pero prefirió no hablar del tema y dijo que esos temas se hablan en persona.