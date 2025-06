José Miguel Viñuela recordó la compleja relación que tuvo con una brasileña: tuvo que pagar una cuota de un auto para que se fuera de su casa

Se hizo la cama solo. José Miguel Viñuela le consultó a Pablo Herrera sobre las mujeres brasileñas, Raquel Argandoña no se aguantó y le preguntó a su compañera sobre su propia experiencia con una mujer de Brasil. “Te haces el hueón y tienes prontuario”, le dijo el cantante en “Tal Cual”.

La animadora se reía mientras decía que la mujer lo amenazaba con suicidarse si la dejaba y que él tuvo que pagarle letras del auto para que se fuera del hogar. Sobre esta aseveración, Viñuela dijo que la salida de su expareja de su casa le costó “una cama de dos plazas y una cuota del auto. No se quería ir. Fue terrible”.

Sobre la descripción de las brasileñas, José hizo la distinción de que su pareja era de una extranjera que vivía en Chile. “La brasilera que vive en Chile cambia considerablemente su carácter (...) porque el clima, el invierno, le va generando un cambio en el carácter”, aseguró.

El fin de la relación

Al momento de explicar por qué terminó viviendo con su expolola, él se justificó diciendo “ella no tenía dónde vivir”. Viñuela la tranquilizó, y le ofreció un lugar en su departamento para ella.

“Yo quería ser un buen samaritano, yo tenía cuatro piezas en el departamento. No me molestaba que ella estuviese en una de las piezas que ni siquiera se usaba. Yo ni siquiera entraba”, añadió.

Cuando la cosa comenzó a ponerse más seria, ella le propuso conocer su familia en Brasil, pero algo en su interior le decía que no tenía que hacerlo.

El término llegó porque “la situación empezó a ser insostenible. Se empezó a tomar atribuciones que me ahogaron. Un día me abrió la puerta a las 10 de la noche, me reclamaba porque no le decía dónde estaba y se puso a llorar y gritar (...) por cualquier cosa se alteraba”.

Para sacarla del departamento, la comenzó a incentivar para que se independizara, la acompañó a arrendar un departamento para que se fuera a vivir. “Se compró su auto y la ayudé con una cuotita. Ella trabajaba de modelo de Elite Model, le iba muy bien”, comentó.

Ella se terminó yendo de su casa, siguieron pololeando un tiempo, pero la relación se desinfló. Finalmente, agregó que ahora está casada con hijos con un chileno.