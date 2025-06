La “Dama de hierro” cedió la corona: Francisca García-Huidobro se desligó del apodo que se ganó en el apogeo de la farándula

Ya quiere dejar su apodo atrás. Por años, Francisca García-Huidobro fue conocida como la “Dama de hierro” debido a su labor como panelista de farándula, animadora de “Primer Plano” y “Maldita Moda”, y jurado de programas como “Fiebre de baile”.

Ella era reconocida por su estilo implacable, directo, sin pelos en la lengua al momento de tener que encarar y pararle los carros a un famosillo. Incluso llegó a pedirle (o sugerirle) a los invitados de sus programas que abandonaran el set.

Es más, en su participación al mando del estelar “Only Fama” le dijo a Romina Sáez que si quería abandonar el set, podía irse, y cuando volvió le dijo que no creía en su versión. Recientemente, intentó despedir a Mauricio Medina después del encontrón con Paul Vásquez.

Sin embargo, Fran quiere dejar el título en su pasado.

Se busca dueña para la corona

A través de sus historias de Instagram, García-Huidobro se refirió a las últimas críticas que recibió después de su entrevista a Karol Lucero en el programa “Only Fama”, esto después de los comentarios del animador sobre la paternidad y el aborto.

“Desperté (el sábado) con algunos comentarios, el clásico: ‘ah no se comió al entrevistado’, ‘el entrevistado se la comió a ella’. Tengo la sensación de que la gente está esperando algo de mí que no les voy a dar, porque ya se los di muchos años”, comenzó.

“A mí a estas alturas de mi carrera no me interesa incomodar al entrevistado. Me interesa que se pueda expresar, que se pueda explicar más allá de si yo comparto o no su opinión”, continuó.

Finalmente, sobre dónde está la “Dama de hierro” que estuvo tantos años en la pantalla, Francisca dijo “no sé, quizás creció, envejeció y el resto no. Pero por otro lado también creo que hay un montón de damas que quieren usar esa corona… Yo se la cedo, encantada de la vida”.