“Cruzan la frontera buscando...”: ‘El Princeso’ lanzó fuerte frase contra la argentina Flor Vigna que la tuvo al borde de la renuncia

En el sexto capítulo de la tercera temporada de Mundos Opuestos, el personaje más polémico en el comienzo del reality, El Princeso, protagonizó nuevamente un momento que dio bastante que hablar e hirió a más de un compañero.

PUBLICIDAD

Para contextualizar, en un comienzo, Leonardo Vallana –nombre de pila– debía enfrentarse ante Diego Venegas para lograr zafar de la primera instancia de nominación. El Princeso no compitió, pues se excusó con una molestia física, por lo que el francés Yoan Curtis fue en su lugar. No obstante, a los pocos minutos, terminó con complicaciones y tuvo que ser atendido.

A raíz de lo anterior, varios de los compañeros se fueron en contra de Leonardo por su decisión de no competir, lo que terminó con Yoan lesionado en la prueba.

Al día siguiente, Matías Vega arribó la casona para realizar una actividad junto al equipo del futuro, llamado Eternidad. En dicha instancia, el comunicador de Canal 13 les realizó una serie de preguntas a los participantes, en las que debían apuntar a uno de los compañeros lanzándole serpentinas en spray: en cada ronda el atacado fue El Princeso.

Y en medio de esta actividad, en la mesa volvieron a sacar un tema que había sido discutido entre Ignacia Michelson y la cantante argentina Florencia Vigna, en la que discrepaban sobre cuál era el motivo de una y la otra que las había hecho ingresar a Mundos Opuestos.

Luego de las intervenciones de Marlen, Ignacia y la misma Florencia, Leonardo quiso interrumpir dando su punto de vista, pero terminó siendo un ataque directo hacia la trasandina.

“¿Me puedo meter? Creo que está mintiendo totalmente (Flo), porque las argentinas cruzan la frontera buscando acá fama o un hueón empresario: la hueá es así”, lanzó sin filtro alguno el controversial personaje.

PUBLICIDAD

“Pido en este momento mi renuncia”

Acto seguido, la aludida, Flo, comentó: “¿Puedo aprovechar de decir algo? Como justamente no me interesa la fama ni la plata a cualquier precio, pido en este momento mi renuncia”.

“Sí, sabés que sí... no me interesa ni la fama ni la plata a cualquier precio. Obviamente me interesa el reconocimiento, poder darle de comer a mi familia y todo, pero no me interesa la fama y el precio a la forma que la hizo él, ni el juego berreta este de tirar cualquier cosa”, añadió la joven actriz de 30 años.

Frente a esto, Ignacia expresó: “No te puedes dejar ganar por ese pendejo: la volvió a cagar. No te vayas... no seas pendeja, no te puede ganar él”.

Por su lado, Marlen Olivari dijo que “van a venir cosas mucho más difíciles en la competencia. Tú eres una mujer fuerte y tienes que estar preparada para esto y para cosas mucho más complicadas. Esto es una niñería... no puedes estar renunciando por una tontería”.