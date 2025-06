“Es un tema súper complicado...”: Daniela Aránguiz entregó detalles del término de la amistad entre Fernando Solabarrieta y Luis Jara

“Para mí esto es un tema súper complicado...”, señaló durante la noche del viernes la panelista Daniela Aránguiz, quien en el programa de Mega “Only Fama” se refirió al término de la amistad entre el periodista deportivo Fernando Solabarrieta y el cantante Luis Jara, tema que fue abordado en profundidad en el espacio de farándula.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo indicado por Daniela Aránguiz, para ella el tema es complejo debido a que "soy muy cercana a la familia Solabarrieta-Vergara, la quiero mucho”.

Sin embargo, igual abordó el tema y señaló que lo más le molestó a “Fernando y por lo que no quiere perdonar a Luis, es porque él piensa que una amistad tan grande no se vende, y no se llama, no se juega con esa separación”.

Todo lo anterior, se gatilló debido a la comentada entrevista que le hizo Luis Jara a Ivette Vergara cuando se separó de Solabarrieta, lo que indignó al periodista deportivo y que consideró incluso como una traición a la amistad y confianza entre ellos.

“A él le hubiera gustado que se involucrara más en lo sentimental, no que quisiera lucrar con la separación de ellos dos”, agregó Daniela Aránguiz sobre esa entrevista.

“A Fernando le molestó que Lucho prefiriera su ego”

Finalmente, Aránguiz indicó que "a Fernando le molestó que Lucho prefiriera su ego, o sea, que le invitara primero a ella y después que la haya invitado ella, lo haya invitado a él también y que él no haya aceptado esa invitación”.

Días antes, el tema también fue abordado por otros programas de farándula, donde incluso aparecieron algunos dichos de Luis Jara, quien evitó referirse en detalle a lo ocurrido con su ahora, examigo.

"Nunca me referiré a ese tema. Sé que lo deben llevar, pero prefiero pasar“, dijo el cantante escuetamente ante la pregunta del programa ”Sígueme".