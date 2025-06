Juan Pablo Sáez ordenó desalojar a su exesposa y su hija de la casa que compartían

El actor Juan Pablo Sáez fue detenido el viernes tras una denuncia de su exesposa, Camille Caignard. Ambos se acusaron de violencia intrafamiliar, pero el intérprete fue quien fue formalizado el sábado por la mañana.

En ese contexto, este domingo Sáez desalojó, con una orden de Carabineros, a su expareja y la hija que tienen en común, de la casa que compartían.

Tomás, hijo mayor de Camille, relató en entrevista a ‘Primer Plano’, que el abogado de Sáez llegó acompañado por Carabineros para llevar a cabo la acción.

El desalojo tuvo lugar la noche del domingo, alrededor de las 20:30 horas.

La justificación legal para el desalojo se basó en que la madre del joven estaba registrada como residente en otro lugar. Sin embargo, Tomás aseguró que había un acuerdo previo entre ambos adultos para continuar compartiendo la vivienda tras su separación. “La casa es de los dos. Ahora, producto de esta separación, mi mamá notificó su domicilio en otro lugar, con la finalidad de recibir las notificaciones sin que Juan Pablo esté pendiente porque es una persona que no deja tranquila a nadie”, declaró.

Detalles del desalojo

El joven relató que, tras el desalojo, su madre y su hermana menor se trasladaron a la casa de su abuela. “Mi hermana estaba acostada para ir al colegio mañana, y llegó el abogado de Juan Pablo Sáez con Carabineros y con una supuesta orden de desalojar el lugar”, explicó Tomás. Además, comentó sobre la naturaleza de la acción: “no sé qué clase de papá hace desalojarla, un día en la noche, no sé, Juan Pablo Sáez, simplemente. En su máxima expresión”.

Tomás grabó el momento en que se les pidió abandonar la casa. En las imágenes, se observa al abogado explicándole a Camille que, si no accedía a dejar el lugar de forma voluntaria, tanto ella como su hijo podrían ser detenidos.

En el video, se ve a Caignard entre lágrimas, tratando de entender la situación, mientras Carabineros le informan sobre el procedimiento. El joven también mencionó que este no fue el primer episodio tenso con Sáez, aunque nunca antes había llegado a un desalojo.

Reveló que su madre había adquirido gas pimienta para protegerse de él. Tomás compartió aspectos de su relación con Sáez, explicando las razones que lo llevaron a abandonar la vivienda hace cuatro meses. “Básicamente porque discutíamos mucho, nunca nos llevamos bien la verdad. Mi mamá se fue a Francia y él me echó de la casa en ese lapso”, relató. Intentó acercarse al actor para tener un diálogo constructivo, pero afirmó que “con Juan Pablo, los que lo conocen, saben que es imposible hablar con él”. Otra parte sensible del testimonio de Tomás fue sobre una violación a la medida cautelar que pesa sobre el actor. Según él, a pesar de que el tribunal había dictaminado que Sáez no podía acercarse a la víctima por 80 días, el actor habría ignorado dicha prohibición. “Juan Pablo es muy de saludar (…) pero la gente que lo conoce sabe que solamente le importa él, su raja y nadie más, es capaz de violar una medida de seguridad”, afirmó.

Finalmente, Tomás expresó que, aunque intentaron llevar una separación “civilizada” hasta hace dos semanas, el ambiente se volvió constantemente hostil. “No te voy a mentir, mi mamá no estaba tranquila. Ella dormía con mi hermana y Juan Pablo le tocaba la ventana y le decía, ‘no, tú no vas a dormir porque cuando fuiste a tu viaje a Francia yo no dormí nada, así que levántate’”.