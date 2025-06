Morrissey vuelve a Chile con show en el Movistar Arena este noviembre

El icónico cantante británico Morrissey confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto programado para el domingo 16 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Santiago. La presentación forma parte de su nueva gira por Latinoamérica, que promete reencontrar al artista con sus seguidores más fieles en la región.

Con más de 40 años de trayectoria, Morrissey ha sido una figura clave en la historia del pop y el rock alternativo. Su carrera comenzó como líder de la influyente banda The Smiths, con la que dejó clásicos como This Charming Man y How Soon Is Now?. Como solista, ha continuado consolidando su legado con éxitos como Suedehead, Irish Blood, English Heart y First of the Gang to Die.

La venta de entradas estará disponible a través de Puntoticket. Los afiliados a Caja Los Andes podrán acceder a una preventa exclusiva con un 20% de descuento desde el miércoles 11 de junio al mediodía hasta el jueves 12 a las 11:59 horas. Este beneficio está limitado a dos entradas por persona y a un stock de 2.500 tickets, y requiere estar registrado en el sitio web.

Por su parte, la venta general comenzará el mismo jueves 12 de junio al mediodía. Clientes Movistar también tendrán la opción de un 20% de descuento, válido hasta agotar un stock de 2.000 entradas, con un máximo de dos tickets por usuario.

Morrissey ha lanzado 13 álbumes de estudio, todos posicionados dentro del top 10 del Reino Unido, y tres de ellos llegaron al primer lugar. Además de su carrera musical, en 2024 fue galardonado con el Premio Social Vanguard por su defensa de los derechos animales, reafirmando su influencia más allá de los escenarios.

Los fanáticos chilenos podrán disfrutar de una noche cargada de nostalgia, himnos generacionales y la inconfundible voz de uno de los grandes del pop británico. Las entradas están disponibles en www.puntoticket.com/morrissey-2025.