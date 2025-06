“¿Y la Fiera no está?“: Felipe Kast sale al paso y aclara que Pamela Díaz sí lo acompañó en celebración de su cumpleaños

Este domingo el senador Felipe Kast celebró su cumpleaños, todo en un ambiente muy familiar. Publicó varias fotografías de su fiesta, donde se le ve rodeado de su familia, pero los más perspicaces se percataron que también estaba Pamela Díaz.

“No falta nadie, ahí está (Pamela)”, afirmó el senador, en uno de los comentarios, debido a que los seguidores no la habían por ningún lado.

Pero sí, estaba ahí en la mesa, con pelo recogido, y parecía que quería pasar inadvertida.

“Me acompañó hoy”, “la puedes ver tú mismo”, fueron otras de las aclaraciones que debió hacer el parlamentario, al no ser nada de fácil distinguir a la “Fiera”, que aparecía de espalda.

La confirmación de la relación entre Kast y Díaz

Si bien costó mucho para que ambos confirmaran la relación, ya la semana pasada, todo quedó reafirmado.

Pamela Díaz confirmó su relación con el senador Felipe Kast y contó además lo que piensa de que la política y la farándula se unan.

En conversación con Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro, en el Podcast “Di la verdad Rosa”, la “Fiera” rompió el silencio sobre su romance, el que quedó más expuesto el domingo pasado con la revelación de la fotografía en donde aparecía la parejita saliendo de unas termas en Pucón.

“Lo estoy pasando bien, estoy en un momento de mi vida en que estoy tranquila y el estar tranquila hace que uno pueda disfrutar todo esto. No es que yo me agrande. Es la primera vez que yo hablo. Felipe trabaja en política, nosotros sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula…“, reflexionó Díaz cuando la ”Fran" le preguntó si estaba contenta.

Respecto a la mezcla de la política y la farándula, Pamela Díaz aclaró que “no me gusta, no me siento cómoda, y creo que lo mío no que ensucie a la política en general (tampoco), a Felipe, para mí es una persona que dentro de todo es destacado entre todos los políticos que hay, sino no estaría con él, pero entonces, mi idea es que pase más piola… yo puedo manejar la farándula perfecto”.