Anita Reeves para nada de acuerdo con el ganador en la Cadem como el mejor actor de Chile: ¿A quién eligió?

Hace un par de semanas, la encuesta Cadem reconoció al “Mejor Actor de la Historia de Chile”. Y quien se quedó con la mayoría de las preferencias fue el conocido Héctor Noguera, con el 24% de las elecciones de los participantes. Pero hay alguien que no está de acuerdo.

La actriz Anita Reeves conversó con Luis Slimming para El Sentido del Humor, y se refirió a la corona teatral que entregó la Cadem.

Cuando el comediante le preguntó por el actor que sí o sí debió haber ganado, la profesora de teatro no dudó ni un segundo: “Don Ramón Núñez Villarroel”.

“Por supuesto que no figura entre los mejores actores. Ahora hay una encuesta que anda dando por ahí y no estoy en absoluto de acuerdo con la encuesta. Así como muchos actores y muchas actrices. No estoy de acuerdo. Son buenos actores, todo lo que tú quieras, pero no para decir que es el mejor de Chile”, agregó.

Explicó además que “Don Ramón Núñez Villarroel es, para mi gusto, el mejor actor de Chile aquí a la quebrada del ají. Y los que lo han visto actuar van a estar siempre de acuerdo conmigo, estoy absolutamente segura”.

Héctor Noguera, el mejor

El elegido por la encuesta, es decir, Héctor Noguera, tiene 87 años y cuenta con más de seis décadas en la industria actoral. Destaca su lugar en el escena cultural y su vasto camino en el mundo del cine y televisión: una huella imborrable en el arte chileno.

Su extensa carrera incluye más de 120 estrenos teatrales y participaciones en producciones icónicas de la pantalla chica y grande como lo son El Chacal de Nahueltoro, Sucupira, Romané, Pampa Ilusión y Machos.

Cabe recordar que en 2015 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, siendo reconocido por su constante espíritu de creatividad y la renovación en toda su vida laboral.