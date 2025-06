“El tiempo se te acabó”: Natthy Chilena apunta nuevamente a Adriana Barrientos y la acusa de “práctica monopólica”

Hace una semana, la creadora de contenido Natthy Chilena lanzaba duras palabras contra Adriana Barrientos mediante un video en su cuenta de Instagram. Hoy, la joven –que vive actualmente en Finlandia– volvió a darle con la silla a la modelo y panelista de Zona de Estrellas.

Cabe recordar que la influencer suele subir contenido de este tipo a su perfil, cuestionando a diversos rostros del espectáculo y la TV, soltando una que otra papita, hasta le lee el tarot a distintos personajes.

“¿Sabes por qué Adriana Barrientos va casi todos los días al Hotel Mandarín en Las Condes? Bueno... no hay que verse la suerte entre gitanos para entenderlo”, fue la introducción de la mujer.

“Amerita una denuncia en el Sernac”

En una primera instancia, la escort contó que “nosotras fuimos vecinas hace varios años atrás, y su práctica monopólica con los clientes amerita una denuncia en el Sernac. Es urgente que la Fiscalía Nacional Económica investigue esta práctica que atenta contra el mercado libre”.

Luego, sobre su laboral en la pantalla chica, Natthy señaló que “según la Adriana, ella trabaja por hobby en la TV y no porque lo necesita. También, dice ella, que no ruega por trabajo. Y claro, la verdad es que ella trabaja en televisión para armar redes con clientes con poder y para que la busquen en el Only u otras plataformas, y hacer encuentros también”.

“Adrianita... el tiempo se te acabó”

Por otro lado, cuestionó alguno de sus gastos excesivos. “¿Ustedes creen que un sueldo en Chile de una persona podría comprar una cartera de más de 5 millones de pesos?”, indicó.

“Además, basureó a Claudia Schmidt... Claudia es una señorita, una buena persona, y por ser franca a sacaron del panel (de Zona de Estrellas)”, añadió.

“Adrianita... el tiempo se te acabó”, cerró Natthy Chilena.