Francisco Melo analiza el éxito de ‘Los Casablanca’ ante el debut de ‘Mundos Opuestos’: “Es una historia que ha sido tremendamente atrapante”

‘Los Casablanca’ se han transformado en el fenómeno del prime en Mega. A pesar del debut del reality ‘Mundos Opuestos’ de Canal 13, la teleserie de Mega se sigue imponiendo en rating. ¿Cuál serán los motivos de este éxito?

PUBLICIDAD

Publimetro conversó con Francisco Melo, quien le da vida a Iván, el hermano lleno de venganza de Raimundo (Francisco Reyes) y hace un análisis sobre los buenos números que arroja la teleserie.

“Yo creo que la receta de la teleserie de ‘Los Casablanca’ está en el guión, que tiene una estructura dramática y un viaje en una historia que ha sido tremendamente atrapante. Yo creo que la dramaturgia que acompaña toda la teleserie está muy sólida y además hay una tremenda combinación en relación al equipo que se hizo a cargo, llámese del director hasta el utilero, hasta maquillaje, vestuario, actores, sonidistas”, precisó el actor.

Agregó que “se generó un equipo tremendamente cohesionado, en donde cada día de trabajo fue un placer. Habían ganas de probar, de investigar, de mejorar cada una de las escenas, y hacerse cargo de esta historia que ya en sí estaba bien escrita, pero daba la posibilidad de seguir excavando en la profundidad de los conflictos, de los personajes. Y eso ha generado que la gente se enganche con esta historia de esta familia ‘Los Casablanca’, tan llena de conflictos, tan llena de situaciones, que la hacen, para mi gusto, una historia muy atrapante".

Respecto a lo que los televidentes le dicen en la calle sobre el culebrón, Melo aseguró que “lo que me sucede a mí con la reacción del público en la calle tiene que ver con mi rol de Iván, la gran duda si es bueno o es malo, que no trate tan mal a mi hermano, cómo termina, cuál es el final de Iván. Tiene que ver con eso, con este rol que genera, yo creo, tanta simpatía como antipatía. Y yo creo que eso ha sido también lo que a mí me ha encantado de realizar, el rol de Iván Casablanca, porque yo lo he defendido como un personaje que hasta el último día, si bien no mueve la venganza, hay un trasfondo histórico que, comillas, de alguna forma lo justifica”.