“Hay un motivo de peso”: Mario Velasco contó la firme de por qué cortó su relación amorosa con Fran García-Huidobro

Durante el episodio del lunes 9 de junio en Zona de Estrellas, el animador del espacio, Mario Velasco, se refirió sin pelos en la lengua a lo que fue su relación amorosa con Francisca García-Huidobro.

Esto se dio luego de que la comunicadora le mandara un especial saludo en Only Fama, cuando a modo de broma le envió un “beso con lengua, con todo” a Velasco.

Por su parte en el programa de Zona Latina, Mario confesó que “hay ciertos besos que no se olvidan. Hay besos y besos. Hablo por ella, de sus besos. No me estoy canchereando, es al revés”.

Los motivos del término de la relación entre Mario y Fran

Luego, el conductor de ZDE, compartió las palabras que le dijeron cuando estaba en Chilevisión. “A mí me sentó un alto ejecutivo en su oficina y me dijo ‘mira, yo no sé si estoy feliz o no feliz, porque no me corresponde, pero sí te puedo decir que esta relación con Francisca García-Huidobro es distinta a la que quizá tú tienes o juegas en las tardes con tus compañeras de Yingo, porque ella es la mujer más importante de este canal. A mí no me parece que tú puedas tener un comportamiento que pueda desperfilarla’“, sostuvo.

Por otro lado, detalló sobre la advertencia que le hizo en ese entonces el ejecutivo, de quien no reveló la identidad. “A mí, lo que pase contigo realmente me da lo mismo. Ten cuidado porque cualquier paso en falso podría hacer que tú pierdas tu trabajo”, señaló.

En esta línea, para evitar los malos ratos y poder mantener su puesto, quiso terminar el vínculo amoroso con Fran GH. No obstante, Mario confesó que le dio excusas para cortar la relación, aunque al pasar el tiempo quiso contarle la verdad.

“Oye, tanto que me das públicamente, que te llevaba a la comida rápida, cuando eso no es verdad (...) quiero explicarte que hay un motivo de peso que tiene que ver con personas que tú conoces, que me sentaron en la oficina y me dibujaron el mapa”, le dijo en ese momento a García-Huidobro.

“Le cayó pésimo, me dijo que era un poco hombre. Que como había privilegiado mi trabajo de ese entonces en vez de una relación que me parecía bien”, cerró el comunicador.