Melina Noto revela el inesperado primer encuentro con Pangal Andrade: “Me caía re mal”

Melina Noto participó en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz y contó cómo conoció a Pangal Andrade y la forma en que se gestó la relación.

La argentina compartió cómo comenzó su romance con el conocido animador, destacando que su primera impresión de él no fue la mejor debido a un episodio peculiar. Noto relató que, en su primer encuentro, lo consideró “pesado” porque Andrade no quiso darle una entrevista en un evento, argumentando que había estado bebiendo y no daba entrevistas en ese estado.

“Fue muy loco, porque yo lo había visto en eventos y me caía re mal”, expresó.

Un giro inesperado

A pesar de la mala primera impresión, el destino les tenía preparado un encuentro más significativo. Después de un tiempo, Noto asistió a otro evento donde se cruzó nuevamente con Andrade. Sin embargo, tras la experiencia anterior, decidió no esperarlo para realizar la entrevista, ya que consideró que no tenía por qué hacerlo.

En ese momento, ella estaba finalizando una relación anterior, que culminó en enero, mientras que el reencuentro con Andrade ocurrió en marzo. La historia tomó un giro inesperado cuando un amigo invitó a Noto a hacer rafting en el Cajón del Maipo.

En esta ocasión, llegó con lentes oscuros, ya que aún no se había operado la vista. Andrade, al percatarse de la situación, le ofreció una solución ingeniosa al prestarle una tira para sus lentes, lo que rompió el hielo entre ambos. Al finalizar la actividad, él la invitó a cenar, pero ella declinó la oferta, ya que ya tenía una cita programada, que más tarde describió como “la peor cita de mi vida”.

La verdadera conexión se dio unos días después, cuando Noto asistió a un evento como promotora y se encontró con Andrade nuevamente. “A los tres días tengo un evento al que iba como promotora. Cuando veo la lista de invitados estaba Pangal. Yo ahí estaba linda, maquillada, divina”, recordó, y agregó que a partir de esa noche comenzaron a salir, pasando varias noches juntos.

Sin embargo, su relación no duró mucho tiempo. Tras dos meses juntos, decidieron terminar. Meli, sin darle demasiada importancia a la ruptura, comenzó a salir con otro chico, aunque no sentía una conexión fuerte con él. Este nuevo interés también la llevó al Cajón del Maipo, donde un familiar le regaló dulces en la conocida Casa de Chocolate. La situación se complicó cuando Andrade se enteró de la cita de Noto.

Al día siguiente, la contactó, expresando sus sentimientos: “Así que viniste a la casa de chocolate con otro tipo... y yo que no estuve con nadie.” Ante esto, Meli le respondió que no tenía ninguna obligación de esperarlo, dado que no habían tenido contacto en meses.