“Nos proponían besarnos entre nosotros”: Jhon Soto, exchico Rojo, compartió su “traumante” experiencia en el programa de talentos

Un exparticipante de Rojo, Jhon Soto, criticó duramente al programa juvenil, acusando que, lejos de un espacio de talentos, era un espacio de cahuines.

PUBLICIDAD

En específico, en diálogo con el pódcast Reyes del Drama, el venezolano, quien llegó en 2018 a Chile, comentó que el director de contenido les proponía besarse entre ellos.

“Yo tengo mucho que agradecer a Chile, al público chileno que votó por mí en ese programa y que creyó en mi talento, y en todas las cosas que traté de mostrarles ahí”, introdujo Jhon.

“Fue un poco traumante”

“Quiero contar en verdad lo que se vivió en ese programa: fue un poco traumante para mí, y más porque yo era extranjero... acababa de llegar al país”, siguió Soto.

“Yo venía con mi maletita de sueños, así como creyendo full que me iba a topar con un programa de talentos, y en verdad era un programa de tele: eso es lo que el ingenuo no sabía. No era para nada talento, era cahuin”, indicó.

“Hay que crear cahuines”

Luego, aseguró que tenían reuniones en las que les informaban la necesidad de crear cahuines y hasta besarse. “Fue heavy toparme con gente mayor. De hecho, me acuerdo que el director de contenido no decía así como ‘gente, voy a hacer una reunión a puertas cerradas porque hay que ver qué se hace: hay que crear cahuines’ y nos proponían besarnos entre nosotros y cosas así”, alertó.

“Ellos tenían en su mente, y todavía tienen, vender, los números, lo que a la gente le llama (la atención), y en verdad del lado del canto, del talento, de lo que realmente importa en estos programas, porque más allá de que tú estás haciendo un programa de televisión, estás trabajando con personas, y son artistas”, añadió.

PUBLICIDAD

“Ningún personaje que haya ganado Rojo se hizo famoso”

Por otro lado, se tomó unos minutos para comentar que no hay ningún triunfador del programa que haya saltado al estrellato, aparte de la cantante Emilia Dides.

“Más allá del cliché del sueño de que te vas a convertir famoso... ningún personaje que haya ganado Rojo se hizo famoso, aparte de la Emilia Dides que la amo –le mando un saludo–, se lo merece todo el rato”, aseveró

“Pero más allá de ello, nadie. Bueno, de hecho Emilia se hizo famosa no por ganar Rojo, sino por que se la buscó hasta por debajo”, aclaró.

“Ella es un vivo ejemplo de que... gente, estamos en Chile y nadie la logra tan fácil. Tengas lo que tengas... esa niña es perfecta de pies a cabeza, no tiene absolutamente nada que sea malo, y aún así le costó”, afirmó Jhon.

Lo bueno y lo malo de su experiencia en el espacio

Por último, los comunicadores le consultaron por lo bueno y lo malo de haber participado en Rojo. “Lo bonito de estar en Rojo es la gente, lo que viví, los comentarios, las redes sociales, el apoyo... siempre los voy a tener en mi corazón. Viví cosas muy bacanes. La gente era súper apañadora”, confesó Soto.

“La parte mala fue toparme con esta realidad que se vive artísticamente: vale más un número y lo que venda que lo que realmente importa en estos programas. También lo que uno psicológicamente tiene que recoger después de que te destruyeron tu ilusión de haber estado por primera vez en un programa de televisión”, cerró el joven.