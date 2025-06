Paula Pavic se niega “a bajar” sus “gastos” y reconoce que tras el acuerdo de pensión por divorcio con Marcelo Ríos “he empezado a gastar más que antes”

Hace semanas, y luego de revelarse en variados programas faranduleros el monto que recibe por pensión para la manutención de sus hijos con Marcelo Ríos, la exesposa del tenista chileno, Paula Pavic, ha debido enfrentar el severo escrutinio de usuarios de redes sociales que la critican por recibir 14.500 dólares y no dar luces de austeridad en sus gastos.

PUBLICIDAD

Una serie de cuestionamientos que la coaching considera injustos, principalmente porque asume que dichas críticas se realizan desde la vereda del desconocimiento, ya que las ejemplifica en uno de los ítems más cotidianos para cualquier familia. “Sólo la cuenta de la luz sale 1.600 dólares”, explica en conversación con lun.com.

La defensa de Paula Pavic

“Mucha gente me ha dicho que tengo que adaptarme a la nueva realidad que implica, a todas luces, un menor presupuesto. Que me tengo que apretar. ¿Por qué me tengo que amoldar a situaciones? ¿Por qué bajar tus sueños a tu realidad cuando puedes cambiar tu realidad al porte de tus sueños? Si quieres vivir la vida que quieres vivir no me tengo que adaptar”, argumenta Paula, quien asevera que “yo sé con lo que vivo y sé que eso (los US$14.500 de pensión) no me alcanza para seguir el mismo estilo de vida. Y me niego a bajar mi estilo de vida y el de mis hijos”.

“Desde que me separé he empezado a gastar más que antes”, reconoce la exesposa de Ríos, quien revela que “cuando estaba casada era la reina del ahorro, de las ofertas, era austera porque pensaba que no me merecía lo que quería por el pensamiento de que la plata no era mía”.

“Yo sí estaba haciendo un trabajo de dueña de casa, mamá, esposa, organizadora”, se defiende, al paso que agrega que “ahora que no estoy con Marcelo me siento más merecedora de las cosas y si siento que me merezco algo me lo voy a comprar porque estoy trabajando para eso”.

“Como me niego a bajar mis gastos, prefiero subir mis ingresos”, insiste Pavic, quien explica en el medio de circulación nacional su planificación para lograrlo.

¿Por qué bajar tus sueños a tu realidad cuando puedes cambiar tu realidad al porte de tus sueños? Si quieres vivir la vida que quieres vivir no me tengo que adaptar — Paula Pavic

“Mi plan es generar ingresos para seguir con el estilo de vida que teníamos antes de separarme. Mi meta es ganar por lo menos 30 mil dólares sola y aumentar. Quiero empezar a gastar mi dinero sin pensar en que voy a comprar el peaje más barato, el hotel menos costoso. Quiero sentir real libertad económica y que venga desde mí, que lo de Marcelo sea para gastos extras”, cuenta.

PUBLICIDAD

“Para toda la gente que me hace bullying, que dice que soy una floja, mantenida, que no me adapto y que salga a trabajar, les digo que yo trabajo de lunes a domingo 24/7. Acá en Estados Unidos estoy enfocada en la compañía Lifewave (parches de fototerapia). Estoy creando eventos, que son encuentros de mujeres, aprovechando que me certifiqué de coaching ontológico y neurociencia. He escrito dos libros y ahora me invitaron a conocer Riman, una compañía de skin care coreano que está empezando a abrir en Latinoamérica y yo me voy a posicionar en Chile, buscando chilenas que quieran expandir la marca conmigo”, puntualiza.

“La casa está en venta. La próxima semana vendrá un bróker con posibles clientes. Si se vende la casa nos dividimos el total de la venta (US$12 millones), pero acá la cosa tampoco está para arrendar algo, después de impuestos y un millón de dólares considerando una cuenta para los niños y el gasto del 50 por ciento en abogados. Los arriendos están súper caros y con pocas habitaciones, yo tengo cinco hijos, así que lo más probable es que tenga que comprar una casa”, señala.

“Pero no me preocupa, sé que con lo que él me pasa me podría apretar, pero no podría darme ni un gusto, sólo pagar. No me cabe ninguna duda que voy a lograr darme todos mis gustos y más”, finaliza.