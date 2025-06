Polémica por gira musical de Emilia Dides: la acusan de incumplir contrato con Miss Grand Chile

Una grave acusación por “incumplimiento de contrato” enfrenta la cantante y reina de belleza Emilia Dides, luego de anunciar recientemente una gira nacional como parte de su carrera musical. La denuncia fue realizada por Marion De Giorgis, directora nacional del certamen Miss Grand Chile, quien lamentó públicamente la decisión de Dides de no representar al país en la edición internacional del concurso este año.

El conflicto se desencadenó tras una entrevista que la también Miss Universo Chile concedió a Radio Bío Bío, donde declaró no tener interés en participar en certámenes de belleza durante 2025. “No quería, la verdad”, dijo Dides. “Lo tuve en mi cabeza, pero cosas van pasando con la vida, con tiempos que a veces no cuadran y no funciona. El próximo año, no lo descarto para nada”, añadió, dejando abierta la posibilidad de volver al circuito de concursos en el futuro.

Sin embargo, sus declaraciones generaron molestia en la organización de Miss Grand Chile, que asegura tener un contrato vigente con la modelo. A través de un comunicado, Marion De Giorgis expresó: “Con profundo pesar, debo informar que, por razones ajenas a nuestra voluntad, y a raíz de una decisión unilateral por parte de la candidata inicialmente anunciada, Chile no será representado por ella en el certamen internacional de este año”.

De Giorgis explicó que ambas partes firmaron un acuerdo en febrero de este año. “Es importante aclarar que existe un contrato vigente en el que ambas partes establecieron claramente sus compromisos. Hasta la fecha, no hemos recibido comunicación formal alguna que notifique una renuncia ni su intención de poner fin al acuerdo”, precisó.

“Por lo tanto, Emilia Dides aún se encuentra legalmente vinculada a nuestra organización, lo que hace aún más grave su reciente decisión, tanto por el incumplimiento contractual, como por la forma en que ha sido comunicada públicamente”, agregó.

La directora nacional también señaló que el contrato solo puede terminarse anticipadamente por un caso fortuito o fuerza mayor. “Sin embargo, hemos tomado conocimiento de forma extraoficial, a través de redes sociales, que la candidata ha iniciado una gira musical nacional, lo cual no constituye de ninguna forma una causal válida”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó: “Esta situación no solo vulnera lo establecido contractualmente, sino que genera un perjuicio considerable a nuestra organización” .

“Lo que se ha planteado públicamente, en cuanto a que su participación era solo una intención o algo que estaba ‘en su cabeza’ no refleja la realidad jurídica ni los acuerdos firmados”, cerró De Giorgis.

Revisa el comunicado a continuación: