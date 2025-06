“En algún momento lo voy a llamar”: Mike Milfort, el primer eliminado de Mundos Opuestos 3, se sinceró sobre la relación con su padre

En el octavo episodio de Mundos Opuestos 3, se llevó a cabo el duelo de eliminación que dio con el primer participante que debió dejar la casona en tierras peruanas: Mike Milfort, luego de perder contra Leonardo “El Princeso” Vallana, en una batalla no exenta de polémicas.

Y tras abandonar el encierro, quiso referirse en mayor profundidad a la relación con su padre, quien no ha estado presente en su vida. Este tema lo tocó en el programa, aunque no con tanto detalle.

Específicamente, en conversación exclusiva con Lima Limón, en una primera instancia, apuntó a sus sentimientos con ‘El Princeso’. En ese sentido, el joven comentó que “la verdad es algo que suelo tener como más para mi, algo más personal, sin embargo, lo único que puedo decir es que adentro yo descubrí que conocí a una persona odiosa y a esa persona no la odié“.

“¿Por qué le guardo tanto rencor a alguien que no conozco?”

Por lo anterior, Mike reflexionó sobre la relación con su padre. “Es como raro, en ningún momento me generó odio ‘El Princeso’, y ahí como que hice un cambio de switch y dije: ‘we** a mi papá nunca lo conocí... ¿por qué odiaría a alguien, por qué le guardo tanto rencor a alguien que no conozco, que no tengo put* idea quién es?‘. Como que me ponen a mi papá al frente y digo ‘quién cho* sos’“.

“En algún momento lo voy a llamar”

Luego, reconoció que no es que le caiga mal, sino que no lo conoce. “Entonces siempre se lo dejé saber a mi papá: ‘no, que te odio, me caes mal’, y como que ahora we** no me caes mal, eres un we** que no conozco nomás”, aseguró.

Es por esto que confesó que “en algún momento lo voy a llamar y le voy hacer saber que yo no lo odio, sin rencores, pero para mí igual sigue siendo un desconocido”.

“Tampoco es una persona que me interese conocer”

Pese a lo anterior, el joven de 24 años, de nacionalidad haitiana, advirtió que “perdonarlo no significa que lo que haya hecho ya pasó, es una persona que sinceramente a mí, a pesar de que en algún momento lo perdone y no le tenga odio, tampoco es una persona que me interese conocer“.

Por último, al medio señalado le confesó que “yo conozco a la familia de mi padre, me interesaba conocer a la familia de mi padre. Yo tengo un tío super bueno, el hermano de mi papá es una de las personas más maravillosas que vas a conocer en el mundo. También conozco a mi media hermana por parte de padre, la única persona que nunca me interesó conocer fue él“.