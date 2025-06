Kika Silva levanta la voz por rumores de quiebre con Gonzalo Valenzuela: “No es cierto que nos separamos”

Hace algunos días ha circulado el rumor de que Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron. Y además que todo esto fue provocado porque el actor le fue infiel a la modelo. Y bueno, ella se aburrió de los llamados de medios de comunicación y amigos, y publicó una storie con tremendo desmentido en su cuenta de Instagram.

“Nunca salgo a desmentir todo lo que dicen, pero luego de mil mensajes y llamados de periodistas y amigos...hay un portal de farándula (que no quiero mencionar porque necesitan precisamente ser más conocidos) que no deja de inventar situaciones o levantar rumores que me involucran a mí y Gonzalo”, precisó.

Agregó de esta forma que: “sólo decirles que no es cierto que nos separamos, que no es cierto que descubrí una infidelidad gracias a ellos, etc, etc, etc”.

“Dejo esta storie porque me han llamado de muchos medios y quiero dejar por acá la verdad para que dejen de desinformar”, precisó Silva.

Pero esto no quedó ahí, ya que subió una fotografía en donde se ve a su marido en la cocina, junto al texto: “Así estaba Gonzalo Valenzuela cocinándome el día que supuestamente estaba en una discoteque siendo infiel”.

Su relación con Valenzuela y la maternidad

En marzo de este año, fue consultada sobre una posible maternidad. “No estoy apurada, para nada... pero sí, algún día quiero ser mamá, de todas maneras. Siempre he querido ser madre”, aseguró la modelo, dejando en claro que no siente prisa, pero sí una convicción clara sobre este paso en su vida.

Silva también recordó que este deseo no es reciente, sino que lo ha sentido desde muy joven, cuando asumió un rol maternal dentro de su familia. “Creo que soy muy mamá desde que nací, cuidando a mis hermanos, desde siempre... no sé, lo llevo (dentro)”, explicó.