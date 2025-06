Luis Jiménez y Disley Ramos sorprenden con íntima escena que confirmaría su romance en Mundos Opuestos

Una escena emitida recientemente en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13 dejó al descubierto lo que muchos espectadores del reality Mundos Opuestos ya sospechaban: el exfutbolista Luis Jiménez y la modelo Disley Ramos están viviendo un intenso romance dentro del encierro televisivo.

El registro mostró a la pareja compartiendo un momento íntimo, con caricias y miradas cómplices mientras Jiménez tomaba un baño. “No solamente en el jacuzzi…”, fue una de las frases que encendió aún más las redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en comentar la evidente conexión entre ambos.

Desde su ingreso al reality, Jiménez —conocido por su apodo “el Mago” y por su mediática relación con Coté López— ha llamado la atención del público. Sin embargo, su cercanía con Disley Ramos ha tomado un protagonismo inesperado, sobre todo luego de que el portal Infama adelantara que ambos mantenían algo más que una amistad.

La reacción de Coté López a supuesto affaire de su ex

A raíz del revuelo, Coté López, expareja de Jiménez y madre de sus cuatro hijos, también tuvo palabras que muchos interpretaron como una indirecta. “Cuando me preguntan si volvería con él, la respuesta es un rotundo no… pero yo mataría por volver a sentir con alguien todo lo que sentí con él”, escribió en sus historias de Instagram. Aunque no nombró directamente a su ex, el mensaje coincidió con la circulación del rumor de que el “Mago” estaría viviendo un affaire con la joven influencer.

En paralelo, López ha sido vinculada en las últimas semanas con el actor y músico estadounidense Ryan Eggold. Aunque ninguno ha confirmado un romance, algunos registros compartidos en redes han alimentado las especulaciones.

La escena entre Jiménez y Ramos marca uno de los primeros romances oficiales de Mundos Opuestos, consolidando al exdeportista como una de las figuras más comentadas del encierro, tanto dentro como fuera de la pantalla.