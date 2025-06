“Me estaba mintiendo en la cara”: Fran García-Huidobro recordó la trampa que les tendió un invitado en “Primer Plano”

Si bien Francisca García-Huidobro dejó atrás el título de “Dama de hierro”, esto no significa que haya olvidado su posición dentro de la farándula nacional y su trayectoria que la tuvo al mando del estelar más importante del género “Primer Plano”.

De esos años remonta la anécdota que contó en el último capítulo de su podcast, “Di la verdad Rosa”, que coanima con su amiga, la actriz Ingrid Cruz. El tema que las convocó fue “los mitómanos” y Fran tenía una vasta experiencia con este tipo de personas.

“Yo en la farándula me relaciono con mucha gente mitómana, que inventan una historia que la repiten tantas veces que se la termina creyendo. Frente a eso ni siquiera hay una entrevista posible”, partió la animadora de “Only Fama”.

El jaque mate de un invitado

A propósito de esta premisa, la otrora “Dama de hierro” recordó que “nosotros tuvimos un entrevistado en ‘Primer Plano’ que era muy buscado en ese momento, estaba metido en un escándalo. Él pidió almorzar con Jordi Castell, Nachi Gutiérrez y yo que éramos los conductores”.

Ella señaló que eso era inusual, pero fueron con la intención de tener al invitado dentro del programa. “Nos contó toda la historia de este escándalo, con todo lo oscuro, lo turbio y cuando fue al programa contó otra historia”, señaló.

Los animadores quedaron perplejos ante las mentiras del entrevistado, quien les hizo un jaque mate. “No podíamos decir nada porque lo que nos había contado, lo había hecho en un almuerzo, en off”, explicó, es decir en confidencialidad.

“Fue el capítulo de ‘Primer Plano’ más empelotante que he tenido en mi vida. Me estaba mintiendo en la cara, le estaba mintiendo a todo el mundo”, recordó con rabia la ex “Dama de hierro”.

“Al final descubrí que este personaje era inteligente, por eso nos había llamado antes. Para establecer que iba a contar la verdad, pero no tenía por qué contarla al aire. No las contó a nosotros, yo esa historia me la sé de la A a la Z”, cerró Francisca García-Huidobro.