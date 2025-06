“Me importa 3 kilómetros de...”: Botota Fox respondió a las pifias que recibió por el público de Fausto

A finales de mayo, una de las transformistas más reconocidas de nuestro país, Botota Fox, se vio enfrentada a las pifias del público de la mítica discoteque Fausto, en donde ella saltó a la fama gracias al docu-reality, “Amigas y rivales”.

PUBLICIDAD

José Miguel Navarrete llegó personificado al escenario para anunciar su salto a un gran escenario, el próximo sábado 28 de junio se presentará en el Grand Arena Monticello.

Apenas llegó, un asistente comenzó a gritar fuertemente: “¡Fuera!“. Más personas se unieron a esta persona y se formó un coro de pifias pidiendo que saliera del escenario. Botota Fox comenzó a presentarse ante el mar de pifias, quienes luego pidieron que se fuera para su casa.

“Si ustedes tuvieran casa, podrían decirlo”, respondió Stephanie Botota Fox. Mientras comenzó el anuncio, las pifias por fin cesaron y cuando finalmente habló sobre su show, despertó unos aplausos del público.

“A la gente que me acaba de pifiar, les invito a ver cómo nosotros nos cuidamos hijos de la p***”, dijo mientras la aplaudían.

La respuesta de Botota Fox

Botota Fox fue contactada por el programa “Que te lo digo” para dar su versión de los hechos. “En realidad fueron como 3 o 4 personas que pifiaron porque ya me di cuenta que no es mi público, hace mucho tiempo que no voy a Fausto. Se va renovando el público, y justo voy el domingo a ‘Amigas y rivales’ , y hay mucho público que son fanáticos de algunas transformistas”, partió.

Sin embargo, esta recepción la tiene sin cuidado. “Pero me importa 3 kilómetros de... No me importa, no es mi público, eso siento yo. Mucha gente me defendió, se ha formado una disputa entre que unos me apoyan y otros no. No hay publicidad mala, lo que importa es que este 28 voy a Monticello. Nunca me había pasado, pero si no hay pifias no hay éxito”, aseveró.

PUBLICIDAD

Finalmente, Botota Fox cuestionó por qué Fausto no editó el momento cuando subieron el capítulo a Youtube. “Siendo que yo les trabajé 10 años o más a ellos. Aunque yo creo que pusieron el video porque estaban haciendo promoción a Monticello, y saliera en el video para que se enterara la gente (de su espectáculo)”, teorizó.