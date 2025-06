“Si hay algún partido que quiera interesarse...”: el llamado de Andrés Caniulef para entrar a la política

El periodista Andrés Caniulef está buscando nuevos rumbos. Y es que tras su salida de ‘Palabra de honor’, no está cerrado a nada. En el programa ‘No hables con las rubias’, anunció su interés en incursionar en la política.

“Por ahora en mi casa buscando proyectos, buscando qué hacer, pero insisto, ojalá si hay algún partido político que quiera interesarse en una postulación a concejal o como alcalde, que me llame” , dijo.

“Me gustaría mucho... alcaldías, concejalías o CORE, para partir por ahí. Sí, me gusta”, agregó.

Motivaciones para entrar en la política

El periodista reveló que su interés en la política ha sido influenciado por su exploración de la astrología. Caniulef mencionó que, tras revisar sus datos astrológicos, recibió un consejo que resonó con él en este momento de su vida.

Aseguró que este consejo lo animó a considerar la política como un camino viable. “Lo tengo desde hace mucho tiempo, pero siento que siempre lo pensé como un proyecto a largo plazo. Pero algo me pasó con el tema ya más astrológico, que escuché o leí en alguna oportunidad que me decían para mi signo en particular, que si tú no tomas la decisión de dar el cambio, la vida va a hacerte cambiar. Y creo que la vida me está obligando a dar ese paso”, explicó.