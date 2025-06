“Con 47 años viviendo en la casa de los papás”: Adriana Barrientos no se guardó nada y disparó como ametralladora contra Andrés Caniulef

Como buen día hábil, el programa farandulero de Zona Latina, Zona de Estrellas, acostumbra a dar sabrosas papitas –algunas bien comprometedoras– del mundo del espectáculo. Fiel a su estilo, en esta ocasión, el que recibió los dardos fue el periodista Andrés Caniulef.

En específico, en medio de su cesantía laboral –luego de haber estado en el reality de corte militar de Canal 13, Palabra de Honor–, mostró interés en ingresar al mundo de la política. Cabe recordar que, luego del encierro en tierras peruanas, volvió a la casa de sus padres, por el complejo momento económico que ha pasado, además de estar en rehabilitación.

“Con 47 años viviendo en la casa de los papás”

Sobre este punto, Adriana Barrientos intervino sin pelos en la lengua. “Yo creo que la idea de ser político ni siquiera nace de Andrés, quizás nace de la familia de Andrés... con 47 años viviendo en la casa de los papás: ¡qué lujo!”, comenzó diciendo.

“Es maravilloso. Amigo, yo te digo altiro que si yo me lanzo ‘ay, tengo adicciones, me enfermé’... mi amor, yo, Adriana Barrientos, termino durmiendo debajo de un puente’”, siguió.

“Porque yo no tengo papá, ni tengo la casa de familia que a mí me va a recibir y me va a hacer un plato de comida. Si yo me enfermo, me tengo que cuidar sola y a ti te consta que me he enfermado –de salud, gracias a Dios no de adicciones–, y que me llamabas tú: así de sola”, argumentó.

“Deberías ser un hijo mucho más agradecido”

“Entonces qué lindo y qué fácil es para una persona enfermarse de adicciones cuando tení’ a tu mamá, con más de 70 y tantos años, cocinándote, lavándote la ropa, como si tuvieras 20... a mí se me ocurre, que cuando tú tienes una madre así, tan preocupada de ti, deberías ser un hijo mucho más agradecido y no pagarle de una manera que no corresponde”, cerró la ‘Leona’.

“Me imagino que está tratando de levantarse”

Acto seguido, Manu González salió en la defensa de las personas que pasan por adicciones. “Mira, yo no lo creo, primero porque las adicciones son una enfermedad y es una enfermedad que nadie elige, porque la vida te puede llevar, las situaciones, la presión, o al revés, la algarabía de que crees que el mundo es divertido, estupendo, no lo sé”, introdujo.

“Pero yo no atacaría nunca a una persona que en un momento dado ha tenido momentos bien oscuros en su vida y que me imagino que como gato panza arriba está tratando de levantarse y de volver a ser quién en un momento fue”, agregó.

“Eso por un lado... y por el otro, qué bueno que tengas a alguien, familia, amigos, que en un momento dado pueden hacer esa contención, porque de otra manera, a lo mejor, estaríamos hablando de cosas mucho más terribles o tristes”, señaló el periodista.

“¿Que alguno se puede farrear su vida? Sí, estoy de acuerdo, pero yo nunca sería quien en un momento dado le apuntaría con el dedo diciéndole ‘te la farreaste’, porque lo primero es que en algún momento dado el se diera cuenta. Cuando él se dé cuenta, que apañe con los medios que tenga o con las herramientas que le ha dado su estudio, su inteligencia, su entorno: lo que fuera”, finalizó el español.