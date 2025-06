Desobedeció la estrategia: Princeso vuelve a sacar ronchas a sus compañeros de equipo en “Mundos Opuestos” tras competencia grupal

Este miércoles, Karla Constant y Sergio Lagos recibieron a los participantes en la zona de juegos para la primera competencia por equipos del reality “Mundos Opuestos”, que definiría a qué casa se va cada equipo para la próxima semana.

La competencia consistió en trasladar tres testimonios desde una reja en altura hasta el final de un circuito, que incluyó escalar muros de tres metros, surcar nadando la poza de agua y equilibrar entre todos a un integrante en una plataforma.

Y desde el inicio, “Infinito” tomó la delantera por estar mejor organizados para ayudar a cruzar los obstáculos a los más débiles, creando una “escalera” compuesta por los participantes más fuertes. Ahí el que más destacó fue Diego, subiendo al muro de un solo salto.

Mientras tanto, “Eternidad” tuvo problemas con Princeso porque en vez de ayudar a pasar a las mujeres, intentaba adelantarse él y pasar primero. “¡Se hombre! ¡Empújala, no te tires, boludo!”, le gritó Flor para que él ayudará sus compañeras.

Finalmente, la ventaja se mantuvo, y los ganadores terminaron siendo “Infinito”, quienes con eso pasarán a vivir al Futuro esta semana. Mientras el equipo liderado por Juan Pedro celebraba, Princeso quedó tirado en el suelo, sin reaccionar, por largos minutos.

Mundos Opuestos Gentileza: Canal 13

Las críticas al Princeso

Tras la competencia, ambos equipos hablaron con los animadores. Daúd habló por el equipo perdedor. “Ninguno aflojó, pero vamos a empezar a apretar algunos pernos”, dijo antes de referirse al participante que afectó al rendimiento de la prueba.

“Voy a tener una conversación con Princeso, porque ya me cansó, y necesito que recapacite, se ponga en función del equipo y no en lo individual. En un equipo tiene que haber coordinación y se tiene que cumplir la función”, manifestó el ex futbolista.

Flor estuvo de acuerdo con Daúd “Estoy muy rota, porque hicimos una buena estrategia, pero Princeso empezó a pisarnos y corrernos a las mujeres para pasar él (...) Así que tuve que tomar su lugar y empezar a subir yo a mis compañeras. Si tengo una hernia ahora, te la agradezco”, le expresó a su compañero.

Disley se mostró más enojada aún con Princeso. “Me da mucha rabia con este hueón”, lanzó, y explicó que él estaba más preocupado de pasar él que del equipo. Princeso terminó siendo un peso para ella, ya que tenían que cargarlo.

Princeso, quien con eso se convirtió en el primer nominado de esta semana, aclaró que su actitud tuvo que ver con desesperación de hacer las cosas rápido. “Estoy más preparado que la primera vez, así que estoy tranquilo”, indicó.