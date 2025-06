En medio de rumores de romance entre Luis Jiménez y Disley Ramos: revelan la condición de Coté López para entrar a Mundos Opuestos

Cuando ha pasado poco más de una semana del inicio del reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”, ya comenzaron los primeros rumores de romance, que involucran nada menos que al exfutbolista Luis “Mago” Jiménez y la influencer Disley Ramos, situación a la que se refirió Coté López, quien además está siento totalmente tentada para ingresar al encierro.

Así, durante la visita de Coté López a Canal 13, fue abordada por el programa “Hay que decirlo”, donde de inmediato le consultaron por los rumores de romance y la fotografía que circuló donde aparece su exmarido y la chica reality.

"Me la mandaron 300 personas, me parece que les faltó espuma”, dijo entre risas la empresaria, a lo que agregó que “me da lo mismo, ojalá que esté bien, que la esté pasando bien, nosotros estamos separados hace dos años, así que para mí es un tema ultra superado y con los niños también lo conversé y está todo bien”.

¿Entra Coté López a Mundos Opuestos?

En tanto, en el mismo programa, Pamela Díaz contó que habló con Coté López sobre su posible ingreso al reality, revelando la condición que puso la empresaria para concretar su participación en el espacio, señalando que todo se remite a una suma de dinero.

“A mí me dijo eso. Me dijo ‘si me pagan lo que yo quiero, yo puedo entrar al reality, por supuesto no un mes, sino que una semana, cinco días’. Imagínate entra Coté López y el Mago está así en el jacuzzi, es como cuando Mateucci le hacía masajes a la Chama y entra la Daniela Aránguiz", señaló Pamela Díaz en el espacio de farándula.

En ese mismo sentido, también se especuló sobre su visita a Canal 13, donde la propia Coté López bromeó con que estaba negociando su ingreso a Mundos Opuestos, sin embargo después entre risas dejó en claro que todo era una broma y que estaba en la estación televisiva para una entrevista sobre su emprendimiento.