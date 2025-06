Fernando Solabarrieta respalda dichos de Daniela Aránguiz sobre su quiebre con Luis Jara

En el último capítulo de ‘Only Fama’, Daniela Aránguiz abordó la tensa relación entre Fernando Solabarrieta y Luis Jara. La opinóloga dio su opinión sobre las razones que podrían explicar la negativa de Solabarrieta a reconciliarse con el cantante.

De acuerdo a lo indicado por Daniela Aránguiz, para ella el tema es complejo debido a que "soy muy cercana a la familia Solabarrieta-Vergara, la quiero mucho”.

Sin embargo, igual abordó el tema y señaló que lo más le molestó a “Fernando y por lo que no quiere perdonar a Luis, es porque él piensa que una amistad tan grande no se vende, y no se llama, no se juega con esa separación”.

Y bueno...al ser consultado por Fotech, Fernando Solabarrieta confirmó que Aránguiz tenía razón al hablar sobre su resentimiento.

“Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice”, dijo el periodista. Además, el periodista de 54 años comentó: “Honestamente, yo no hablé con ella sobre este tema. Pero se ve que entendió perfectamente el motivo de mi enojo” .

La polémica tras la invitación a Ivette Vergara

El quiebre entre Fernando Solabarrieta y Luis Jara se provocó cuando Jara invitó a Ivette Vergara, quien estaba separada en ese momento de Solabarrieta, a su programa ‘Al Piano con Lucho’

Aránguiz apuntó que la decisión de Jara fue una clara muestra de ego, señalando que a Solabarrieta le incomodó que su amigo priorizara su propia imagen al invitar primero a Vergara.

La opinóloga también destacó que, a pesar de la invitación, Jara intentó enmendar la situación al invitar a Solabarrieta posteriormente. Sin embargo, el comentarista no respondió a ese llamado.

Días antes, el tema también fue abordado por otros programas de farándula, donde incluso aparecieron algunos dichos de Luis Jara, quien evitó referirse en detalle a lo ocurrido con su ahora, examigo.

"Nunca me referiré a ese tema. Sé que lo deben llevar, pero prefiero pasar“, dijo el cantante escuetamente ante la pregunta del programa ”Sígueme".