Karla Melo impacta con conmovedora publicación: “Estoy flaca, no tengo pelos y me siento mal. Me siento mal!”

La actriz Karla Melo se ha caracterizado por exponer todo su proceso de tratamiento contra el cáncer de mama. Que ya estaba libre de tumor había sido lo último en publicar, y ahora impactó por un sincero comentario.

“NO QUIERO QUE NADIE ME VEA ASÍ! Eso me dije esta mañana cuando me miré al espejo. Estoy flaca, no tengo pelos y me siento mal. Me siento mal! Eso es lo peor, lo que me da pena. Tuve mi quinta Quimio, una nueva, y no fue nada amigable, me habían advertido que esta era más fuerte que la anterior y así fue. Es muy triste no poder hacer las cosas simples que te gusta hacer… como comer", partió diciendo.

Agregó que “gracias a Dios tengo gente maravillosa que vino a mi rescate, como Gonzalo y Katy mis terapeutas, la Suilo, el Manu, la Dani y todos los días la Kami, mi maravillosa hermana, no sé qué haría sin ti @kamila_melo__ Siempre agradezco porque esto me pasó a mí y no a ti",

“Luego de 7 días casi me siento yo denuevo… Es difícil someterse a estos tratamientos que parecen peor que la enfermedad", dijo la actriz y cantante.

“Ya quiero que llegue la primavera para renacer, florecer como esta hermosa flor en la foto. Me siento como una flor o una mariposa, porque en septiembre ya todo esto habrá pasado. Y cuando crezcan las plantas y las flores, y todo esté verde y de colores, yo también lo estaré, más feliz que nunca!!!!!🦋🤍 🌺 “, escribió.

“Para algunas es más difícil verse así y era uno de mis temores, tal vez porque vi a mi madre así, la última vez que la vi… no se, ya le dije que ahora entiendo todo lo que sufrió, que la amo, que la admiro y la honraré todos los días de mi vida. También le dije que me perdone por ignorarla tanto tiempo. Ahora está conmigo y siempre será así (...) Las mujeres somos impresionantemente fuertes y valientes, y hoy con toda mi fuerza decido llevar mi calva con orgullo. 🤍 Besitos 💋 que tengan un gran día lluvioso ❤️‍🔥 que se renueve todo!!!!